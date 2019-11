Silvio Berlusconi | Sono stupito Forza Italia non è subordinata ad alcuna generica

Giuseppe Conte - "operazione responsabili". Chi tradisce Silvio Berlusconi per salvare il premier : Ci sono strane manovre nei palazzi della politica. I governisti del Pd, in raccordo con il premier Giuseppe Conte, sperano fortemente nella costituzione di gruppi autonomi di fuoriusciti dall'opposizione, in particolar modo da Forza Italia, che vadano a rafforzare una coalizione di governo già a pez

Silvio Berlusconi - lo sfogo ad Arcore : "Chi va con Matteo Renzi è folle e traditore" : A distanza di qualche ora dalla riunione-fiume che si è tenuta venerdì 8 novembre ad Arcore, dove si è riunito il coordinamento nazionale di Forza Italia, filtrano nuove indiscrezioni relative al discorso fatto da Silvio Berlusconi al suo stato maggiore. Nel mirino del leader, Matteo Renzi e i suoi

Silvio Berlusconi : "Il governo Conte non dura. Prepariamoci al voto anticipato". Poi cena con Mara Carfagna : Il governo giallorosso è già al capolinea e sono ormai prossime le elezioni politiche. È la convinzione emersa in un vertice di Forza Italia ad Arcore presieduto da Silvio Berlusconi. A Villa San Martino si è tenuta una riunione del coordinamento nazionale azzurro, formato dal Cavaliere, dal vice pr

Silvio Berlusconi - il patto con Matteo Salvini : trenta posti per i fedelissimi alle prossime elezioni : Il centrodestra è più unito che mai tanto da spingere Silvio Berlusconi a trattare con Matteo Salvini. Al centro del patto 30 posti ai fedelissimi del Cav alle prossime elezioni. Di questi 20 deputati e 10 senatori. Secondo il Fatto Quotidiano il leader di Forza Italia si starebbe accordando anche s

Paolo Romani - soffiata a Silvio Berlusconi : "Settimana prossima esce allo scoperto chi lascia Forza Italia" : La crisi interna non colpisce solo il Movimento 5 Stelle alle prese con un capo politico poco gradito. A fare i conti con i malumori anche Silvio Berlusconi. Da giorni, infatti, si parla di una scissione tra gli azzurri, che ha visto Giovanni Toti come apripista (l'addio, ormai, consumato parecchio

Silvio Berlusconi al Quirinale - i dettagli del piano lanciato da Giovanni Toti : Ora Silvio Berlusconi fa sul serio. Lo scorso 31 ottobre ha registrato il marchio "Altra Italia". In passato era stata solo un' idea buttata lì. Declinata, più che altro, per mettere agitazione ai dirigenti ribelli di Forza Italia che ambivano alla presa del partito. Adesso, invece, la cosa inizia a

Nasce ‘Altra Italia’ - Silvio Berlusconi registra il nome : “Da qui verrà il mio successore” : Una nuova creatura affiancherà Forza Italia: si chiama 'Altra Italia', e sarà federata al vecchio partito. Il nome è stato invece registrato presso l'Ufficio brevetti e marchi del Mise lo scorso 31 ottobre. "Una struttura giovane che si federi con Forza Italia senza ruoli di preminenza dell'una sull'altra. Da qui potrà Nascere il mio successore", ha detto il Cavaliere.Continua a leggere

Silvio Berlusconi lancia Altra Italia federata a Forza Italia : Silvio Berlusconi non lascia ma raddoppia. “Penso alla creazione di due o tre nuclei di Altra Italia per ogni regione,

Silvio Berlusconi rilancia Altra Italia : "Il mio successore? ecco da dove arriverà" : Silvio Berlusconi, forte della vittoria del centrodestra in Umbria, rilancia Altra Italia. Questa volta il Cav fa sul serio e la federazione prende sempre più forma: "Penso alla creazione di due o tre nuclei di Altra Italia per ogni regione, prendendo anche il meglio delle liste civiche che si ispir

Silvio Berlusconi - “i figli gli hanno chiesto di lasciare Francesca Pascale”. Ma lui smentisce : “Non si permetterebbero mai” : “I figli hanno chiesto a Silvio Berlusconi di mettere fine alla sua relazione con Francesca Pascale, perché giudicata ingombrante“. È l’indiscrezione-bomba lanciata da La Stampa che riaccende i riflettori dei gossip sul leader di Forza Italia e sulla sua compagna Francesca Pascale. Secondo quanto riferisce Ugo Magri, Marina, PierSilvio, Barbara, Eleonora e Luigi stanno facendo pressioni sul padre affinché chiuda la sua ...

Lele Mora : “Mara Carfagna è nata da me. L’ho portata a Miss Italia e poi è diventata ministro con Silvio Berlusconi” : “Io ho creato dei mostri. Gente che non sapeva fare nulla, che una volta arrivata al successo e alla ricchezza non si è più ricordata nemmeno di fare una telefonata”. A dirlo, non senza un po’ di rammarico nella voce, è l’ex agente dei vip Lele Mora che si è raccontato in un’intervista a Radio Italia Anni 60, tirando le somme delle persone che gli sono state riconoscenti o meno in questi anni e spiegando che sono ...

Mediaset - chi è Marco Costa : il jolly di Pier Silvio Berlusconi che fa tanti ascolti con pochi soldi : Marco Costa, classe 1966, è il direttore delle piccole del digitale Mediaset: 20, Iris, La5, Mediaset Extra, Top Crime, Italia2, Focus e a breve di un nuovo canale dedicato ai film più datati; Cologno ha in magazzino molti film retrò, per cui puntare sull' evergreen a costo zero è sempre positivo, s

Striscia la Notizia - impensabile a Mediaset : il servizio-siluro contro Silvio Berlusconi : "Ma come è fatto uno di Forza Italia?". La domanda se la pongono a Striscia la Notizia, in un servizio inatteso e piuttosto "feroce" nei confronti degli azzurri. L'edizione del tg satirico è quella trasmessa su Canale 5 lunedì 28 ottobre all'indomani del voto alle regionali in Umbria. Tornata eletto

Guido Crosetto su Matteo Renzi : "Perché è lui il vero erede di Silvio Berlusconi" : Non è "stupito" della vittoria del centrodestra in Umbria, Guido Crosetto, ex parlamentare di Forza Italia e coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia. Se la aspettava, dice, la vera sorpresa invece è Giorgia Meloni che ha doppiato Forza Italia. "Lei rappresenta oggi la nuova destra", spiega Crose