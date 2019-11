Napoli | sassi contro treno Metro | finestrini rotti | panico a bordo In fuga banda di

Serie A calcio - risultati e classifica quarta giornata. Napoli schiacciasassi contro il Lecce - vincono anche Sassuolo - Roma e Sampdoria : quarta giornata di gare nella Serie A di calcio 2019 con una domenica di grande spettacolo, ad iniziare dal lunch match del Mapei Stadium, in cui il Sassuolo riesce ad avere la meglio sulla SPAL per 3-0, al termine di una partita giocata splendidamente, grazie alla doppietta di Ciccio Caputo nel primo tempo, condita dalla rete di Alfred Duncan in apertura di ripresa. Passando alle gare delle 15, prosegue la marcia del Napoli, che ha superato il ...