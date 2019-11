Mattarella | serve senso di responsabilità contro indifferenza

Dazi - Mattarella : “Serve risposta unita dell’Europa. Problema che nessuno risolve da solo” : Si augura che i Dazi non vengano mai attuati, perché “si rischia una spirale che contraddirebbe lo spirito euro-atlantico”. Motivo per cui per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella “serve una risposta unita dell’Unione Europea. Nessun Paese da solo può pensare di risolvere la questione Dazi”. Il Capo dello Stato, in visita ufficiale in Danimarca, parla della questione Dazi previsti dagli Stati Uniti dopo il via ...