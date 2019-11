Diretta Italia Georgia donne | risultato 5-0 | video streaming Rai | monologo azzurro

LIVE Nuoto - Nico Sapio 2019 in Diretta. Finali 8 novembre - Record italiani di Mora nei 200 dorso e Fangio nei 200 rana! Pilato vince i 50 rana. Personale di Quadarella nei 400 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.35: tre Record italiani, cinque pass diretti per Glasgow e diversi altri risulatti molto interessanti: questo il bilancio di una prima giornata scoppiettante del Trofeo Nico Sapio di Genova. Appuntamento a domani a tutti gli appassionati di Nuoto e grazie per averci seguito. Buona serata 18.33: Primo posto per DomeNico Acerenza nei 1500 con il crono di 14’41″18 (Record dei ...

LIVE Nuoto - Nico Sapio 2019 in Diretta. finali 8 novembre - Record italiani di Mora nei 200 dorso e Fangio nei 200 rana! Pilato vince i 50 rana. Personale di Quadarella nei 400 : 17.48: Al via i 50 stile maschili con Deplano, Cielo, Miressi, Bocchia, Izzo, Orsi, Schlesinger e Vendrame 17.46: Natalia Foffi va ad un secondo dal minimo per Glasgow con 2'23″56 che vale il secondo posto, terza Angiolini in 2'26″05 17.44: E' Record ITALIANO PER FRANCESCA Fangio!!!! Piange Francesca Fangio al traguardo dopo aver toccato in 2'20″56.

LIVE Nuoto - Nico Sapio 2019 in Diretta. finali 8 novembre - Record italiano di Mora nei 200 dorso! Pilato vince il duello dei 50 rana. Personale di Quadarella nei 400 : 17.38: Secondo posto per Turchi in 1'54″38, terzo per Lamberti in 1'54″96 17.37: E' Record italiano PER LORENZO Mora! 1'50″45 primato nazionale e tempo limite per Glasgow per il nuotatore modenese 17.36: A metà gara Mora, Gamburg, Turchi 17.34: Gamburg, Lamberti, Laugeni, Mora, Turchi, Brivio, Crescenzo, Turrini 17.32: esce alla grande nel finale Anna ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 in Diretta : Italia in finale nell'inseguimento maschile : Italia COLOSSALE: RECORD NAZIONALE NEL QUARTETTO maschile, AZZURRI IN finale! AZZURRE IN finale PER IL TERZO POSTO NELL'INSEGUIMENTO FEMMINILE Il programma di oggi e come vedere le gare in tv e streaming Il riepilogo della giornata di ieri Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2019-2020, di scena a Glasgow (Scozia), presso

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 in Diretta : Italia all'assalto del podio negli inseguimenti : Il programma di oggi e come vedere le gare in tv e streaming Il riepilogo della giornata di ieri Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2019-2020, di scena a Glasgow (Scozia), presso il "Sir Chris Hoy Velodrome". Dopo la giornata inaugurale di ieri, stasera si entra finalmente nel vivo della competizione, con

LIVE Italia-Georgia calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in Diretta : azzurre per restare a punteggio pieno : Il programma di Italia-Georgia – La presentazione di Italia-Georgia Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Italia-Georgia, quinto incontro del Gruppo B delle Qualificazioni agli Europei 2021 di calcio femminile. Lo Stadio "Ciro Vigorito" di Benevento sarà tutto per le azzurre di Milena Bertolini, che riprenderanno l'avventura con l'obiettivo di

LIVE Italia-Ecuador 1-0 - Under 17 - Mondiali 2019 in Diretta : una perla su punizione di Oristanio vale i quarti di finale! : La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 22:30 LE PAGELLE DELL'ECUADOR: Lopez 5.5, Chavez 6.5, Delgado 5.5, Hincapie 6, Cabezas 6; Vite 6.5 (dal 83′ Farfan s.v.), Angulo 6 (dal 87′ Rodriguez s.v.), Pluas 6; Mercado 5.5, valencia 6 (dal 83 Mejia s.v.), Mina 7. All. Rodriguez 6. 22:26 LE PAGELLE ...

LIVE Italia-Ecuador 1-0 - Under 17 - Mondiali 2019 in Diretta : la sblocca il neo entrato Oristanio con una splendida punizione da più di 30 metri : 81′ Alto il destro di Tongya su una buona ripartenza; dopo la paura grande reazione di carattere azzurra. 79′ Terzo cambio azzurro: dentro Barbieri per Gnonto, cerca di chiudersi Nunziata. 78′ Grande punizione a giro del talento scuola Inter!! Tiro non angolatissimo ma che si infila sotto la traversa! 77′ CHE GOOOLLLL!!!! PAZZESCA RETE DI Oristanio DA PIÙ DI 30 metri SU

LIVE Italia-Ecuador 0-0 - Under 17 - Mondiali 2019 in Diretta : partita bloccata - non riescono a pungere gli azzurri : 63′ MINA VICINISSIMO AL GOL!! Grande giocata che tira d'esterno sinistro sul secondo palo ma trova una grande risposta di Molla che la spinge in angolo. 62′ Altro fallo duro su Brentan, sulla punizione al centro di Oristanio nulla di fatto. 61′ Buona ripartenza azzurra, Tongya temporeggia un po' troppo ma è bravo a subir fallo. 59′ Rischia l'Italia!

LIVE Italia-Ecuador 0-0 - Under 17 - Mondiali 2019 in Diretta : Gnonto spreca l'unica vera occasione da gol in un primo tempo equilibrato : 21:22 Squadre negli spogliatoi, tra un quarto d'ora circa avrà inizio il secondo tempo. 47′ Termina qui il primo tempo a reti inviolate. La migliore occasione è capitata sui piedi di Gnonto che non è però riuscito a segnare a porta vuota. 45′ 2 minuti di recupero. 44′ Proprio il difensore rimane a terra dopo uno scontro di testa con Delgado, in campo lo staff