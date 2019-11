Balotelli | aperta inchiesta per discriminazione razziale Stadio vietato al capo ultrà

Fonte : ilmessaggero

(Di martedì 5 novembre 2019) Continua il caso, dopo gli insulti razzisti partiti dalla curva dell'Hellas Verona. E' stataun'perin violazione della legge Mancino....

AlexTheMod : E' qualcosa..non definitivo ma è qualcosa. Insulti a Balotelli: aperta inchiesta per discriminazione razziale - 12qbert : RT @marco_gervasoni: Non poteva mancare. Insulti a Balotelli: aperta inchiesta per discriminazione razziale - NrgahU : RT @marco_gervasoni: Non poteva mancare. Insulti a Balotelli: aperta inchiesta per discriminazione razziale -