La Serie A è il campionato più “vecchio” tra i top d’Europa | 26 | 93 anni l’età media

Il campionato di Serie B è sempre più pazzo : 14 squadre in 6 punti - la classifica è cortissima : Attesa per gli ultimi due posticipi della 10^ giornata del campionato di Serie B, il torneo cadetto entra sempre più nel vivo e sono in arrivo nuove importanti indicazioni, in campo Benevento-Cremonese e Frosinone-Trapani. La squadra di Filippo Inzaghi ha una ghiotta chance, quella di scappare in classifica dopo il passo falso del Crotone contro il Chievo. stagione fino al momento deludente per il Frosinone che si trova nelle zone basse ...

Probabili formazioni Serie B - 9^ giornata : tutti gli schieramenti del campionato cadetto : Probabili formazioni Serie B – Si scende in campo per la nona giornata di Serie B. Un turno molto importante che si apre con l’anticipo del venerdì tra Ascoli e Virtus Entella. Sabato si gioca il grosso del turno, visto che già martedì si tornerà in campo per l’infrasettimanale. Il Benevento va a Pescara, il Perugia a Salerno. Derby infuocato alle 18 tra Livorno e Pisa. Il posticipo di domenica è ...

TIMVISION Title Sponsor Serie A Femminile : trasmetterà tutte le gare del campionato : TIMVISION e FIGC rafforzano la loro partnership ampliando l’offerta sportiva di contenuti della TV di TIM e allargano la Sponsorizzazione al calcio Femminile. Grazie a questo accordo, TIMVISION diventa Title Sponsor del campionato di Serie A Femminile e delle principali competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Femminile della FIGC per la corrente e la prossima stagione: oltre al massimo campionato, anche la Coppa Italia e la ...

Calcio femminile - il campionato di Serie A sarà trasmesso da TIM Vision. Gabriele Gravina : “Accesso gratuito a tutti i tesserati” : La Serie A di Calcio femminile sarà fruibile su TIM Vision e sarà gratuita per tutti i tesserati FIGC: il numero uno del Calcio italiano, Gabriele Gravina ha annunciato l’accordo stamane all’ANSA. Di seguito le dichiarazioni del presidente della FIGC all’agenzia di stampa. Così Gravina all’ANSA: “Oggi lanciamo per la prima volta, grazie a TimVision, una piattaforma altamente tecnologica che ci consentirà di dare ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : Imoco già in fuga - i risultati della seconda giornata di campionato : Tris Imoco, Brescia sorprende la Igor ed è seconda insieme al Bisonte che passa a Caserta. Primo successo per UYBA, Saugella ed èpiù Pomì Imoco Volley Conegliano in fuga e il resto del plotone a inseguire. Sole due giornate di campionato di Serie A1 Femminile e le pantere hanno già scavato un solco significativo in testa alla classifica: complice la partita in più già giocata rispetto a tutte le altre, il terzo 3-0 consecutivo – oggi ...

LIVE Cremona-Olimpia Milano - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : Messina cerca il riscatto anche in campionato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della 5a giornata di Serie A basket 2019/2020 – Programma, orario e dove vedere in tv l’incontro Dopo il secondo successo consecutivo in Eurolega, all’OAKA di Atene contro il Panathinaikos, l’Olimpia Milano di coach Ettore Messina non vuole fermarsi e punta a tornare a trionfare anche in campionato, ove è reduce da un’insaspettata sconfitta casalinga ...

Meteo Serie A - il maltempo non ferma il campionato : Sampdoria-Roma si giocherà regolarmente : Il maltempo non ferma la Serie A: Sampdoria-Roma, in programma domani alle 15 al Ferraris, si giocherà regolarmente. Lo rende noto il Comune. La disputa della partita era a rischio in considerazione dell‘allerta Meteo arancione proclamata per tutta la giornata di domani sulla città. Lo stadio si trova a due passi dal torrente Bisagno, in zona a rischio per le esondazioni. Nonostante l’allerta arancione, per il Comune, il Meteo nel ...

Serie A : dopo la sosta torna il campionato - spiccano Sassuolo-Inter e Samp-Roma : dopo la sosta per le Nazionali (che ha visto l'Italia trionfare per 2-0 contro la Grecia e per 5-0 contro il modesto Liechtenstein) torna il campionato di Serie A. In questa ottava giornata, in programma fra sabato 19 e lunedì 21 ottobre, molte squadre dovranno tenere conto di tante assenze e dell'imminente nuova tranche di match in Champions League e in Europa League....Continua a leggere

Pallavolo – Serie A1 Femminile : domani scatta il campionato - si comincia con Imoco-Saugella : Sabato sera, al PalaVerde, l’anticipo della prima giornata tra le bicampionesse d’Italia in carica, allenate da Daniele Santarelli, e le brianzole di Massimo Dagioni Partirà con la sfida tra Imoco Volley Conegliano e Saugella Monza il 75° campionato di Serie A1 Femminile. Sabato sera, al PalaVerde, l’anticipo della 1^ giornata tra le bicampionesse d’Italia in carica, allenate da Daniele Santarelli, e le brianzole di ...

Supercoppa e campionato si sovrappongono - a rischio due gare di Serie A : la situazione : Manca ancora la data ufficiale circa la gara di Supercoppa italiana tra Juventus e Lazio, ma nella giornata di oggi è iniziata a circolare la voce in merito ad un possibile rinvio delle partite di campionato di bianconeri e biancocelesti in concomitanza di quella sfida. La partita infatti si dovrebbe svolgere in Arabia Saudita nel weekend tra il 20 e il 22 dicembre, andando così appunto a sovrapporsi con il 17° turno del massimo campionato ...

LIVE Virtus Bologna-Venezia basket - Serie A in DIRETTA : sfida di lusso tra due big del Campionato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della terza giornata – Gli anticipi di ieri Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida che mette di fronte due delle grandi protagoniste di questo Campionato, la Segafredo Virtus Bologna e l’Umana Reyer Venezia. Al PalaDozza di Piazza Azzarita i bianconeri misurano le proprie ambizioni contro i Campioni d’Italia, partiti un po’ al rallentatore ...

La storia del primo campionato di Serie A : Il primo campionato a girone unico italiano cominciò esattamente 90 anni fa, arrivò dopo anni di tentativi e venne vinto dall'Inter, che non si chiamava Inter

Pallavolo – Serie A2 Femminile : scatta il campionato con la prima giornata - Club Italia Crai impegnato a Olbia : La gara che inaugura la nuova stagione delle azzurrine sarà disputata al PalAltoGusto di Olbia La prima giornata del campionato di A2 vedrà le ragazze del Club Italia Crai impegnate sul campo del Volley Hermaea Olbia domenica pomeriggio alle 16. La gara che inaugura la nuova stagione delle azzurrine sarà disputata al PalAltoGusto di Olbia. Le ragazze allenate dal tecnico federale Massimo Bellano, per il terzo anno alla guida della squadra, ...

La Lega Serie A celebra i 90 anni del campionato a girone unico : 90 anni Serie A campionato a girone unico. Il campionato di Serie A a girone unico compie 90 anni. Era il 6 ottobre del 1929 quando prese il via, con il format tuttora in vigore, il primo campionato di A, conclusosi il 13 luglio 1930 con la vittoria dell’Ambrosiana guidata da Arpad Weisz. Per celebrare […] L'articolo La Lega Serie A celebra i 90 anni del campionato a girone unico è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...