CAOS BREXIT Bruxelles e Macron | due strategie contro Johnson e l' UK

CAOS BREXIT - e ora? Cosa succede dopo il nuovo flop di Johnson alla Camera : Il premier britannico ha incassato una nuova battuta d’arresto in Parlamento: sì al suo accordo, ma no all’iter acccelerato per mandarlo in porto entro il 31 ottobre. Come si è arrivati fin qui, che Cosa succede ora

CAOS BREXIT/ Amici - avversari - trappole - elezioni : i dilemmi di Boris Johnson : Sì all'accordo BREXIT, ma no ad un iter rapido della legge che lo implementa. Rimane lo scenario di una uscita "hard". Cosa succede adesso

CAOS BREXIT - arriva il primo sì a Johnson ma chiederà una proroga alla Ue Video : alla Camera dei Comuni è approdato il testo dettagliato del divorzio tra Londra e Bruxelles ma non passa la mozione sul calendario dei lavori parlamentari necessario a rispettare la scadenza di fine mese

CAOS BREXIT - sì dal parlamento all’intesa con la Ue ma salta il termine del 31 ottobre : Alla Camera dei Comuni è approdato il testo dettagliato del divorzio tra Londra e Bruxelles ma non passa la mozione sul calendario dei lavori parlamentari necessario a rispettare la scadenza di fine mese

Brexit : è CAOS nel Parlamento UK dopo l'ultimo rinvio alla proposta di Boris Johnson : Boris Johnson credeva che il Parlamento britannico approvasse l'accordo sulla Brexit che aveva strappato alla Ue la scorsa settimana. Ha chiesto l'indizione di una seduta straordinaria per sabato 19 ottobre e lo ha portato alla Camera dei Comuni. L'ultima seduta tenuta di giorno prefestivo si era avuta durante la guerra delle Falkland. Johnson pensava di essere riuscito a convincere un numero sufficiente di parlamentari indecisi per ottenere ...

CAOS BREXIT/ Tutte le strade di Johnson per andarsene dall'Ue : Prima di votare sulla BREXIT bisognerà approvare la legislazione attuativa, ha stabilito l'emendamento Letwin votato sabato. Ma l'accordo conviene a tutti

CAOS BREXIT/ Accordo rinviato - su Johnson il fantasma di Theresa May : Nessun voto sull'Accordo con l'Ue negoziato da Boris Johnson, ma un rinvio della BREXIT che complica tutto. Ecco lo scenario

CAOS BREXIT/ Chi è Boris Johnson - un pazzo o un fine calcolatore? : Boris Johnson passerà alla storia come il premier che ha fatto la BREXIT. Ma chi è davvero l'attuale premier? Un pazzo o un fine calcolatore?

CAOS BREXIT/ Ecco perché Johnson può vincere in parlamento : Si avvicina il D-day del 19 ottobre, quando il parlamento si riunirà per votare il piano Johnson sul BREXIT. Che potrebbe spuntarla. Ecco perché

CAOS BREXIT/ Cosa succede - all'Ue - se Bruxelles boccia il piano Johnson : La Ue ha accolto con freddezza il piano Johnson sulla frontiera irlandese. Un accordo in realtà conviene a tutti, Ue compresa

CAOS BREXIT/ Johnson sconfitto - elezioni più vicine e - forse - nuovo referendum : La Corte Suprema all'unanimità riapre il Parlamento, dove i conservatori non hanno più la maggioranza. Ora un nuovo referendum sulla BREXIT è più probabile

Brexit - Boris Johnson si schianta sulla Corte Suprema : "Illegale chiudere il Parlamento". CAOS : si dimette? : La sospensione del Parlamento inglese voluta dal premier Boris Johnson è "illegale". La Corte Suprema ha bocciato la decisione del primo ministro per spianarsi la strada verso la Brexit e chiede che il Parlamento torni a riunirsi "il prima possibile". Gli undici giudici hanno deciso all'unanimità ch

Nel CAOS BREXIT - Johnson si scorda di espellere del tutto un “ribelle” : L’inviato commerciale in partenza per una missione in Laos, Cambogia e Vietnam è uno dei Tories che hanno votato contro la sospensione del Parlamento voluta dal premier. È stato espulso dal partito, ma per una svista non è stato rimosso dall’incarico

Brexit - scatta l’Operazione Yellowhammer. Pubblicato lo scenario “no deal” : il governo britannico teme il CAOS : Una Brexit senza accordo con Bruxelles potrebbe provocare un forte aumento dei prezzi dei generi alimentari e del carburante, problemi nella fornitura di farmaci e possibili "disordini pubblici e tensioni tra i cittadini": alla fine il governo britannico è stato costretto a svelare l'Operazione Yellowhammer, il piano di emergenza per un divorzio dall'Ue "no deal". E il contenuto del documento - fa notare The Guardian - è molto simile al piano ...