Ciclismo | Ranking UCI 23 ottobre | Primoz Roglic il miglior ciclista del 2019! Elia

Ciclismo - Ranking UCI (14 ottobre) : Primoz Roglic dominatore - Elia Viviani nono. Italia seconda Nazione! : Il Giro di Lombardia ha cambiato alcune posizioni nelle parti alte del Ranking UCI, la graduatoria settimanale stilata dall’Unione Ciclistica Internazionale. La Classica delle Foglie Morte non ha però intaccato il primato dello sloveno Primoz Roglic che si è praticamente assicurato il primo posto al termine della stagione (si devono disputare soltanto alcune corse di secondo piano nella settimana appena incominciata). Il vincitore della ...

Ciclismo - Olimpiadi 2020 : Italia - ormai è fatta per il contingente pieno! 5 uomini a Tokyo - la situazione del ranking : L’Italia è ormai certa che potrà schierare cinque uomini alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La nostra Nazione occupa infatti il secondo posto nel ranking di qualificazione ai Giochi, l’Italia conserva la piazza d’onore con 11698,48 punti quando manca soltanto una settimana alla chiusura della graduatoria di ammissione alla prossima rassegna a cinque cerchi. Soltanto i primi sei Paesi potranno fare affidamento sul contingente pieno ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 : la situazione dell’Italia nei ranking olimpici. Appuntamento fondamentale per l’inseguimento a squadre : Gli Europei 2019 di Ciclismo su pista, che si svolgeranno da mercoledì 16 a domenica 20 ottobre ad Apeldoorn (Olanda), saranno una tappa fondamentale nel percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Infatti questa rassegna continentale metterà in palio punti pesanti per il ranking olimpico, trattandosi del secondo evento più importante in termini di coefficiente dopo i Mondiali. Questa graduatoria determinerà quali Nazioni otterranno ...

Ciclismo - Ranking UCI (7 ottobre) : Primoz Roglic sempre in testa - due azzurri in top ten! Italia seconda Nazione : Primoz Roglic si conferma in testa al Ranking UCI, la graduatoria internazionale di Ciclismo stilata ogni settimana. Lo sloveno, fresco vincitore del Giro d’Emilia e in stagione capace anche di salire sul gradino più alto del podio alla Vuelta di Spagna, primeggia con 4320,28 punti e ha ormai un vantaggio ampiamente rassicurante nei confronti del francese Julian Alaphilippe (3569,95) quando ormai mancano soltanto un paio di settimane al ...

Ciclismo - Olimpiadi 2020 : Italia a un passo dal contingente pieno! Secondi nel ranking - 5 uomini a Tokyo. Ormai è fatta… : L’Italia conserva brillantemente il secondo posto nel ranking UCI di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, la graduatoria si chiuderà il prossimo 22 ottobre e definirà il numero di atleti a disposizione di ogni singola squadra per la prova in linea della rassegna a cinque cerchi. Il contingente massimo è di cinque atleti, un vantaggio che verrà riservato soltanto alle prime sei Nazionali del ranking UCI: la compagine guidata dal CT ...

Ciclismo - Olimpiadi 2020 : Italia lanciatissima verso il contingente pieno! Secondo posto nel ranking - vicinissimi ai 5 uomini in gara : L’Italia è sempre più vicina ad avere il contingente pieno per la prova maschile di Ciclismo su strada alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La nostra Nazionale si conferma infatti al Secondo posto del ranking di qualificazione, il piazzamento in graduatoria non cambia per gli azzurri dopo l’ottimo Mondiale disputato nello Yorkshire (Secondo posto di Matteo Trentin e quarto di Gianni Moscon, senza dimenticarsi del bronzo di Filippo Ganna ...

Ciclismo - Ranking UCI dopo i Mondiali : l’Italia sale in seconda posizione! Roglic sempre in testa - Viviani miglior azzurro : Primoz Roglic si è confermato in testa al Ranking UCI, la classifica internazionale stilata dall’Unione Ciclistica Internazionale. Lo sloveno, vincitore dell’ultima Vuelta di Spagna, resta al comando con 4180,28 punti e ha oltre 600 lunghezze di vantaggio nei confronti del francese Julian Alaphilippe: si tratta di un margine decisamente confortante al termine dei Mondiali andati in scena la scorsa settimana nello Yorkshire, mancano ...

Ciclismo - Ranking UCI (17 settembre) : Roglic balza in testa - Viviani e Ulissi in top ten! Nibali 18° - Italia terza : Primoz Roglic è balzato in testa al Ranking UCI, la classifica stilata dall’Unione Ciclistica Internazionale. Lo sloveno, grazie alla conquista della Vuelta di Spagna, si è issato in prima posizione con ben 4160,28 punti e ora ha un margine di 460 lunghezze nei confronti del francese Julian Alaphilippe (3699,95) che ha così perso la vetta dopo una lunga permanenza. Il balcanico, quest’anno già terzo al Giro d’Italia, ha scalato ...

Ciclismo - il ranking olimpico verso Tokyo 2020 : Italia seconda - vicinissima al contingente pieno! : La Nazionale di Ciclismo si avvicina al raggiungimento di un grande obiettivo in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Infatti al momento l’Italia occupa il secondo posto del ranking olimpico UCI per nazioni. Gli ultimi risultati ottenuti dagli azzurri hanno permesso al Bel Paese di recuperare una posizione questa settimana e di superare così nuovamente la Francia, mentre il Belgio si mantiene sempre al comando. Per stilare questa graduatoria ...