Chiara Ferragni | seno scoperto a cena | il nude look fa impazzire i social

Fedez e Chiara Ferragni insultati sui social - la procura chiede l’archiviazione del caso : I pm chiedono l'archiviazione della querela di Fedez contro Daniela Martani, la reazione di Selvaggia Lucarelli.

Fedez e Chiara Ferragni insultati da Daniela Martani - per il pm "si può" : Galeotto fu l'episodio del compleanno di Fedez festeggiato al supermercato: i Ferragnez in quella occasione furono asfaltati dagli haters, con in testa la gieffina e pasionaria di Alitalia Daniela Martani che li insultò con tali parole: "Io ve lo dico da anni che sono due idioti palloni gonfiati irrispettosi della vita delle persone e degli animali. Per far parlare di loro non sanno più cosa inventarsi. Fare una festa a casa era troppo ...

“Sui social si può - hanno scarsa considerazione e credibilità” : Procura chiede archiviazione delle offese a Chiara Ferragni e Fedez : Sui social si può. Con questa motivazione la Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione della querela presentata da Chiara Ferragni e Fedez nei confronti di Daniela Martani, l’ex concorrente del Grande Fratello 2009 che su Twitter aveva definito il rapper e la moglie “idioti palloni gonfiati“. Per i pm infatti, i social “godono di una scarsa considerazione e credibilità” e, di conseguenza, “non sono ...

Offese a Fedez e Chiara Ferragni - pm chiedono archiviazione querela : “Sui social network si può”: come riporta il Corriere della Sera, la Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione della querela presentata da Fedez (FOTOSTORIA) contro Daniela Martani, concorrente del Grande Fratello 2009 che su Twitter aveva definito il rapper e la moglie Chiara Ferragni “idioti palloni gonfiati”. La motivazione? Secondo i pm i social, in quanto non autorevoli, godono di “scarsa considerazione e credibilità” e perciò non “sono ...

Chiara Ferragni prova la pole dance e posta il video su Instagram. Il commento di Fedez spiazza tutti : Chiara Ferragni prova la pole dance e posta il video su Instagram. Il commento di Fedez spiazza tutti. L'influencer più famosa del mondo oggi ha partecipato a un allenamento di pole dance,...

Chiara Ferragni si esibisce in una pole dance ma Fedez la sbeffeggia : “Sembri Paolo Brosio” : Il risultato non sarà dei migliori ma quel che è certo è che l’entusiasmo e l’autoironia con cui Chiara Ferragni si è cimentata nella pole dance sono sicuramente encomiabili. L’influencer si è improvvisata ballerina per un giorno, lanciandosi in goffe acrobazie e impacciati volteggi al palo durante una lezione tenuta da una professionista. Come sempre, Chiara ha poi condiviso sui social le immagini della sua esperienza, senza ...

Chiara Ferragni alle prese con la pole dance : il risultato è esilarante e Fedez la sfotte : Su Instagram il video di una performance tutt’altro che aggraziata. E il commento del marito dell’influencer non tarda ad...

Chiara Ferragni Pole Dance tutt'altro che sexy.../ Fedez : 'Sembri Paolo Brosio!' : Chiara Ferragni balla la Pole Dance nel nuovo video pubblicato su Instagram. Il marito Fedez la stuzzica: 'Sembri Paolo Brosio!'

Fedez e la foto in costume con Luis Sal - ai fan non sfugge il dettaglio hot. Chiara Ferragni reagisce così : Fedez e la foto in costume con Luis Sal, ai fan non sfugge il dettaglio hot. Chiara Ferragni reagisce così. Il rapper milanese ha postato su Instagram due scatti che lo ritraggono in costume...

Jennifer Aniston - Chiara Ferragni è nel mirino : Instagram in tilt - lei spacca il telefono. E spunta il “giallo cocaina” : Jennifer Aniston da record su Instagram. Oltre dodici milioni di follower in poco più di un giorno la incoronano come nuova social star. Per intenderci, in sole ventiquattro ore, ha già avvicinato Chiara Ferragni che al momento è in vantaggio di cinque milioni di fan. Un boom che ha mandato in “palla” Instagram, impreparato ad una escalation di questo livello dell’attrice. Dopo aver saputo di aver mandato in tilt l’app, ...

Chiara Ferragni in Oman : l’album del viaggio dalla tosse alle chiappe social : Vacanza da mille e una notte per Chiara Ferragni e Fedez, in Oman con alcuni amici. Su Instagram non mancano scatti in resort lussuosi o durante gite in barca, con la star dei social che regala pose hot con lato B in primo piano. Ma a diventare virale è un video in cui la mamma di Leone viene assalita dalla tosse dopo aver fumato il narghilè: le sue smorfie sono imperdibili. Non manca certo una bella dose di autoironia alla Ferragni, che ...