Bordoni | licenziamenti collettivi saranno condanna per famiglie

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Roma – Arrivano le parole di Davide, coordinatore romano di Forza Italia, in merito aiche coinvolgeranno Roma Multiservizi: L’intenzione della Roma MULTISERVIZI, se confermata, di procedere improvvisamente al licenziamento collettivo di migliaia di lavoratrici e lavoratori è un fatto gravissimo. Come se non bastasse dopo la riduzione del tutto iniqua, perpetrata in modo indiscriminato, dello stipendio in prossimità dello sciopero generale, si parla adesso diper 3’500 dipendenti. Parliamo di un numero enorme diromane coinvolte per non parlare del fatto che tutto l’indotto delle attività di cui si occupano queste persone resterebbe paralizzato: parliamo dell’appalto Global Service che interessa tutte le scuole dell’infanzia e asili nido del Comune con mansioni di assistenza mense, bidellaggio, pulizie e trasporto ...

