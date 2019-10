Ultimo episodio di Rocco Schiavone 3 | trama del 23 ottobre | addio al vicequestore?

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 22 ottobre 2019) C'è grande attesa per l'di3. Il finale di stagione potrebbe infatti segnare una svolta nel caso Favre, ma non mancheranno i colpi di scena. Ilsi troverà di fronte a un bivio che lo costringerà a scegliere: restare ad Aosta oppure trasferirsi altrove e fuggire dalle sue colpe? L'Fate il vostro gioco, in onda mercoledì 23su Rai2, vede il burbero protagonista impegnato nel risolvere l'omicidio di Romano Favre. Lo abbiamo lasciato in preda a mille dubbi, mentre i fantasmi del suo passato continuano a tormentarlo. Una serie di indizi lo portano a seguire un'altra pista: la vittima stringeva tra le mani una fiche del casinò di Sanremo. Un oggetto sicuramente non lasciato lì per caso, ma che potrebbe aiutarea risalire al colpevole. Nell', convinto che la soluzione del caso Favre si nasconda nel casinò di ...

itsmegeorg001 : RT @prfharry: tra la fede al dito di Ian e l'ultimo episodio che si intitola 'gallavich' è proprio una bella giornata per lanciarmi da qual… - Fairly_Local_Yo : RT @prfharry: tra la fede al dito di Ian e l'ultimo episodio che si intitola 'gallavich' è proprio una bella giornata per lanciarmi da qual… - fracutethings : RT @prfharry: tra la fede al dito di Ian e l'ultimo episodio che si intitola 'gallavich' è proprio una bella giornata per lanciarmi da qual… -