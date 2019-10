Sapore italiano | la guida di Food Network ai migliori ristoranti italiani nel mondo

Fonte : blogo

In principio fu Little Big Italy su Nove, con Francesco Panella in giro per il mondo a sperimentare il gusto attraverso le papille gustative degli expat e soprattutto per raccontare le vite (brillanti) dei nostri emigrati, senza la retorica dei cervelli in fuga e con la scusa di una gara tra ristoranti. Ora tocca a Food Network cercare nel mondo i migliori ristoranti italiani, ma con un piglio decisamente meno pionieristico e meno 'pop' di quanto fatto finora: ci prova con Sapore italiano, in onda dal 22 ottobre alle 22:00 sul canale 33 del DTT.

