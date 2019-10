Il Segreto Anticipazioni Spagnole | Mauricio sindaco di Puente Viejo Ma che fine ha fatto

Il Segreto Anticipazioni 23 ottobre 2019 : Francisca rifiuta di conoscere Maria Elena e accusa Fernando di... : Francisca non crede che Fernando sia davvero cambiato e rifiuta di conoscere la donna che avrebbe compiuto questo "miracolo".

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate dal 28 Ottobre al 3 Novembre 2019 : Antolina Lascia Puente Viejo! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 28 Ottobre a domenica 3 Novembre 2019: Elsa ha una brutta malattia. Antolina parte. Severo e una bomba Anticipazioni Il Segreto: ricattata da suo marito in merito alla morte di Jesus, Antolina Lascia il quartiere tra l’incredulità generale! Marchena dimostra di essere un complice di Francisca, mentre Zabaleta conferma che Elsa sta molto male. Severo pianifica un attentato, mentre Fernando ...

IL Segreto - anticipazioni e trame settimanali dal 26 ottobre al 2 novembre 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da domenica 26 ottobre a sabato 2 novembre 2019: Severo si presenta da Francisca e la accusa di essere l’artefice del crollo del mercato del riso, pur non avendo nessuna prova della sua colpevolezza. Quando la situazione sta per degenerare, Raimundo, Mauricio e Carmelo pongono un freno alla questione. In carcere, Elsa continua a subire le vessazioni di Rufina, la sua compagna di cella. Si scopre ...

Il Segreto - anticipazioni 23 e 24 ottobre : Elsa arrestata dopo la denuncia di Antolina : Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, lo sceneggiato che ogni giorno è visto da oltre tre milioni di telespettatori in Italia. Le anticipazioni delle puntate che saranno trasmesse mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre, dopo l'appuntamento con Uomini e Donne, rivelano che Antolina Ramos deciderà di vendicarsi di Elsa Laguna. La moglie di Isaac farà arrestare la figlia di Amancio per adulterio. Francisca Montenegro, invece, conoscerà per ...

Anticipazioni Il Segreto - parla Prudencio : “Vi sorprenderò” : Il Segreto Anticipazioni: le rivelazioni di Josè Milan sul suo personaggio Uno dei protagonisti principali de Il Segreto è Prudencio Ortega. Il fratello di Saul, accolto a Puente Viejo come un eroe per aver salvato la vita a Donna Francisca, è cambiato. Josè Milan, l’attore che interpreta Prudencio, in un’intervista rilasciata al mensile Il Segreto, ha svelato cosa succederà al suo personaggio nelle prossime puntate de Il Segreto. ...

Il Segreto - anticipazioni : Fernando Mesia torna a Puente Viejo con Maria Elena - la sua nuova fidanzata : Maria Elena e Fernando - Il Segreto Proprio quando era convinta di essersi liberata di lui, la sfortunata Maria (Loreto Mauleòn) si troverà a dover interagire nuovamente con il cattivissimo ex marito Fernando Mesia (Carlos Serrano). Nelle puntate de Il Segreto in onda questa settimana, l’uomo si ripresenterà infatti a Puente Viejo, ma avrà al suo fianco l’ereditiera Maria Elena Casado de Brey (Elena Ponce de Leon), un’affabile ...

