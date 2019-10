San Romolo "isolata" - scuolabus per portare gli studenti verso le scuole : Da lunedì o martedì prossimi si ipotizza, salvo verifiche ulteriori, l'apertura al traffico veicolare per fasce orarie compatibili col cantiere

Romolo + Giuly 2 - lo spot con Totti che diventa Santo (Video) : "Una serie per tutti, anche per Totti": non poteva avere claim migliore la seconda stagione di Romolo + Giuly-La guerra mondiale italiana, che scalda i motori in attesa del debutto televisivo. Dal 16 settembre 2019, ogni lunedì alle 21:15, Fox Italia manderà in onda i nuovi episodi della serie tv che, tra rottura degli stereotipi ed ironia, ha giocato sui pregi e difetti degli italiani.Per la seconda stagione, gli autori hanno alzato il tiro, ...

