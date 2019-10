Incidenti | ancora bambini travolti dalle auto davanti le scuole E noi protestiamo così

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 ottobre 2019) La scuola è iniziata da un mese e mezzo, eal suo portone continuano a essere falciati vecchi e. L’ultimo tragico fatto a Iglesias in Sardegna: una nonna e la nipote di otto anni sono state travolte da un’mentre attraversavano la strada. La nonna è morta facendo scudo col suo corpo alla nipotina, ma salvandola. Due giorni prima, la stessa dinamica a Bari, dove duedi sei e sette anni hanno riportato solo lievi ferite. Il 20 settembre a Schio (Vicenza), un bimbo di otto anni è stato travolto all’uscita dalla scuola. Qualche settimana fa a Chieri (Torino), cinquedella scuola dell’infanzia sono statida un Suv parcheggiatoal loro asilo nido. E lo Stato che fa? La norma che doveva prevedere strade scolastiche (senza) in tutta Italia, non riescea vedere la luce. Ci chiediamo quantidebbano...

