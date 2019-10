Dalla stabilizzazioni dei precari Anpal alle tutele per i rider | le novità del decreto

Fonte : ilsole24ore

(Di lunedì 21 ottobre 2019) L'articolo del dl imprese dedicato alla questione dell'immunità penale per l'ex Ilva, ora Arcelor Mittal, dovrebbe uscire fuori dalimprese, in sostanza sarebbe 'stralciato', a fronte dell'impegno del governo ad affrontare l'argomento in un'altra sede, con un strumento, o provvedimento, ad hoc.

