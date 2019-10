Avocado | il frutto di moda che ha una storia italiana

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 20 ottobre 2019) Alexa Ahern Pochi sanno che questotropicale è in realtà molto più italiano di quanto si pensi. Con una lungae un'industria piccola, ma in crescita È il re di Instagram, cibo preferito da millennial (e non), simbolo di un'epoca: l’, ildel momento. Si trova ovunque, sui profili degli influencer, nelle ricette degli chef più rinomati, negli “toast” dei ristoranti più popolari della città, e persino nei vasi sui balconi di alcune case. Ma pochi sanno che questotropicale è in realtà molto più italiano di quanto si pensi. Con una lungae un'industria piccola, ma in crescita nonostante gli effetti dei cambiamenti climatici che sono sempre più frequenti. “Questi frutti crescono in Sicilia da secoli”, racconta Carlo Nicotra, siciliano, ricercatore e consulente di frutticoltura subtropicale di Avoconsult Associated Study, dal ...

fasciappesih : parte bella: il nome del frutto avocado deriva da una parola azteca 'ahuacatl' che significa.. testicoli. vediamo s… -