Italia Viva | Boschi chiama Carfagna | “La stimo molto | ma sarà lei a decidere”

La manovra economica non convince M5S e Italia Viva : il premier Conte chiede 'lealtà' : La manovra economica che è stata approvata nella notte del 16 ottobre, in questi giorni sta sollevando numerose polemiche non solo da parte dei partiti di opposizione, ma anche tra i partner di governo. Intanto il ministro per i Beni Culturali Franceschini ha lanciato un monito tramite Twitter: "Un ultimatum al giorno toglie il governo di torno". La coalizione di centrodestra si ritroverà oggi in Piazza San Giovanni a Roma per manifestare, ...

Viva RaiPlay sarà il più grande test mai effettuato sullo streaming in Italia : https://www.youtube.com/watch?v=qZVHSUvqVtI Quando dal 13 novembre RaiPlay distribuirà in esclusiva Viva RaiPlay, il nuovo spettacolo di Fiorello, il servizio pubblico starà tentando qualcosa di mai fatto prima in Italia. Così inedito e tecnologicamente rischioso che non esistono paragoni e non è possibile sapere in anticipo come andrà. In quanti guarderanno Fiorello in diretta su RaiPlay? Impossibile dirlo. E in quanti lo faranno da Roma e ...

Leopolda 10 - da Firenze la diretta della convention di Italia Viva : la prima di Renzi senza il Pd : L'articolo Leopolda 10, da Firenze la diretta della convention di Italia Viva: la prima di Renzi senza il Pd proviene da Il Fatto Quotidiano.

Iv : Giachetti e Nobili sciolgono ‘Sempre avanti’ - ‘ora nostre idee in Italia Viva’ (2) : (Adnkronos) – ‘Nonostante SempreAvanti sia stata una bellissima esperienza che ha unito migliaia di persone in tutta Italia, abbiamo assunto la decisone che ci è sembrata più giusta e coerente con il percorso che abbiamo fatto insieme. Un atto di amore verso Italia Viva, nella quale entriamo tutti liberamente. In una comunità che lavorerà sempre nella stessa direzione, senza le insopportabili discussioni interne o le lotte tra ...

Iv : Giachetti e Nobili sciolgono ‘Sempre avanti’ - ‘ora nostre idee in Italia Viva’ : Firenze, 18 ott. (Adnkronos) – “Questo pomeriggio a Firenze, in occasione dell’apertura della #Leopolda10, l’assemblea dell’associazione #SempreAvanti fondata da Roberto Giachetti a seguito delle primarie del Partito Democratico e presieduta da Luciano Nobili ha deliberato all’unanimità il suo scioglimento e l’adesione ad Italia Viva il nuovo partito di Matteo Renzi”.Si legge in una nota.“I ...

Matteo Renzi guadagna un'altra big del Pd : Patrizia Baffi lascia Zingaretti e passa a Italia Viva : Italia Viva è riuscita a decimare il Pd. A seguire nella scissione Matteo Renzi anche Patrizia Baffi, consigliere regionale per la provincia di Lodi. "Non è un cambio di rotta - commenta il suo passaggio - voglio precisarlo subito, ma è il frutto naturale di una decisione chiara e coerente con il mi

Italia Viva diventa "Italia Morta Vivente" : il blitz di TvBoy alla Leopolda : Dopo “Le tre Grazie”, l″opera dedicata al governo giallo-rosso, arriva “Italia Morta Vivente”. Mentre Renzi lancia la Leopolda, TvBoy ha deciso di dedicare un murales all’ex premier e al suo nuovo partito. L’immagine raffigura Renzi con uno sguardo sofferente dinanzi a una tomba su cui è inciso il nome del suo nuovo progetto politico. Una provocazione che segue perfettamente lo stile inaugurato ...

Tra M5S e Italia Viva è battaglia su contante e Q100 - Renzi ancora tace ma è critico : La Legge di Stabilità 2020 è stata approvata dal Consiglio dei Ministri nella mattinata di mercoledì 16 ottobre ma sarebbero scattate subito le divergenze su alcune misure introdotte nella manovra. Movimento 5 Stelle e Italia Viva, infatti, si sarebbero detti pronti ad iniziare una nuova battaglia in Parlamento su alcuni temi come il tetto del contante e il meccanismo della Quota 100 voluto dalla Lega. Come riporta l'agenzia di stampa Ansa, dopo ...

Sondaggi elettorali Index : Lega e Italia Viva con il segno più : Sondaggi elettorali Index: Lega e Italia viva con il segno più Dopo Swg, Tecnè e Ixè, anche Index Research nei suoi Sondaggi elettorali per Piazza Pulita (La7) sonda la Lega di nuovo in crescita. Rispetto alla rilevazione di una settimana fa, il Carroccio incrementa dello 0,4% il proprio bottino di voti portandosi al 32,7%. Lontani ben tredici punti i principali avversari: Pd e Movimento 5 Stelle. I primi vengono dati in calo dello 0,3 al ...

Renzi ci prova con la Carfagna"La vorrei con me a Italia Viva" : Matteo Renzi guarda a Mara Carfagna: ''La vorrei in una prossima Leopolda e le vorrei dare nel partito un ruolo da assoluta protagonista'' Segui su affarItaliani.it

Carcere evasori - fonti Chigi dopo tavolo di maggioranza : “C’è intesa”. Ma Italia Viva frena : “Non si combatte così chi non paga le tasse” : Tensioni nel governo sulle misure del decreto Fisco per combattere l’evasione fiscale. In mattinata il premier Giuseppe Conte ha partecipato a un incontro di maggioranza sui reati fiscali e, al termine, fonti di Palazzo Chigi hanno parlato di clima positivo e di una prima intesa: “Carcere per i ‘grandi evasori’, confisca per sproporzione e inasprimento delle pene”, hanno fatto sapere, “si è raggiunta un’intesa ...

Sondaggi elettorali - calano Lega - Pd e M5s. Italia Viva unico partito in crescita : Gli ultimi Sondaggi elettorali della Supermedia settimanale elaborata da YouTrend mostrano sottili spostamenti nel panorama elettorale. calano leggermente i principali partiti Italiani, mentre restano stabili Fratelli d'Italia e Forza Italia. L'unico partito in leggera crescita é Italia Viva di Matteo Renzi che conferma il trend positivo.Continua a leggere

Stop aumento Iva in manovra - Italia Viva annuncia emendamenti su Q100 : "Quota 100 era il provvedimento di Salvini, ma non posso toglierla all'improvviso e spiazzare le persone, se non a rischio di creare esodati": lo ha spiegato il ministro della Salute Roberto Speranza, secondo il quale tutte le persone che hanno richiesto il meccanismo voluto dal precedente esecutivo giallo-verde hanno pianificato un pezzo della loro vita e in questo caso il governo dovrà essere serio e credibile. Come ormai noto, dopo lunghi ...