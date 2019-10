Cittadella-Cosenza streaming | dove guardare la diretta della partita su DAZN

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 18 ottobre 2019)– Si gioca unaimportante valida per il campionato di Serie B, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguostagione. In campo, l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. Lasarà trasmessa insulla piattaforma, visibile su Pc, Smartphone e tablet, oltre che su Smart TV. Gara trasmessa in chiaro su Rai Sport 1 a partire dalle 21. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articololasuCalcioWeb.

salvione : Diretta Cittadella-Cosenza dalle 21, probabili formazioni e dove vederla in tv - seriebstreaming : Italia - Serie B 21:00 Cittadella - Cosenza ?? -