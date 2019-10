Barcellona | Messi spiazza tutti | “il club mi ha proposto il rinnovo | ma ho detto no per

Messi Barcellona : dura stoccata a Cristiano Ronaldo ed Ibrahimovic : Messi BARELLONA – La diatriba mediatica tra Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ed ora si aggiunge anche Zlatan Ibrahimovic continua. Una telenovela che sta segnando un’epoca calcistica importante; epoca nella quale i primi due (Ibrahimovic ci è entrato sporadicamente, ndr) si sono spartiti più e più volte il “riconoscimento” di miglior calciatore del secolo ed hanno fatto incetta di premi. Se da una parte Ronaldo ha più ...

Quando Messi si impose e il Barcellona giocò il giorno del referendum catalano : In Spagna la possibile inversione di campo per Barcellona-Real Madrid è un caso politico. Il 26 ottobre, giorno del match, a Barcellona è stata indetta una manifestazione di protesta contro la condanna dei leader autonomisti. La Liga ha chiesto alla federazione di giocarla a Madrid. I due club sono contrari. Oggi Diario As se ne occupa con un editoriale di Vicente Jiménez che ricorda anche un episodio avvenuto negli spogliatoi del Camp Nou il 1° ...

Barcellona - Lionel Messi si aggiudica la sesta ‘Scarpa d’Oro’ : il premio lo consegnano… i suoi figli [VIDEO] : Il giocatore del Barcellona ha conquistato la sesta ‘Scarpa d’Oro’ della sua carriera, ricevendola dalle mani dei figli Thiago e Ciro Si impreziosisce ancora di più la carriera di Lionel Messi, capace di conquistare la sesta ‘Scarpa d’Oro’ della sua carriera, dopo quelle ottenute nella stagione 2009-10, 2011-2012, 2012-2013, 2016-2017 e 2017-2018. Niente da fare per Kylian Mbappé e Fabio Quagliarella, ...

Barcellona - clamoroso Messi : “Volevo andare via - ecco perchè” : CESSIONE Messi- Lionel Messi, intervistato ai microfoni di “RAC1“, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul suo presente e anche sul suo prossimo futuro. Il numero 10 argentino, inoltre, ha rivelato un clamoroso retroscena di qualche anno fa, quando l’attaccante del Barcellona avrebbe potuto lasciare il club catalano. Leggi anche: Milan, […] L'articolo Barcellona, clamoroso Messi: ...

Barcellona - Messi pronto a trattare il rinnovo di contratto : Messi avrebbe dato il via libera per negoziare il rinnovo del contratto con il Barcellona. Lo rivela il quotidiano spagnolo ‘As’ sul proprio sito on line sottolineando le parole del campione argentino rilasciate mercoledì scorso a Rac-1: “Oggi la mia idea è quella di finire qui. Per come sto nel club e per quello che sento”. Secondo As il Barçellona dovrà iniziare ora a valutare il tipo di contratto da offrire a ...

Barcellona - si prepara il rinnovo di Messi : la ‘Pulce’ pronto a chiudere la carriera in blaugrana : Leo Messi ha espresso la volontà di rinnovare il proprio contratto con il Barcellona e chiudere la sua carriera in blaugrana: la società catalana vuole accontentarlo Nella giornata di ieri Leo Messi ha parlato apertamente del rinnovo del suo contratto. Il fuoriclasse argentino ha ribadito la volontà di potersia ccordare ancora con il Barcellona, società con la quale ha un accordo fino al 2021 ma nel quale è presente una clausola che gli ...

Lionel Messi : Barcellona a vita - voglio chiudere la carriera qui : Messi: Barcellona a vita. Nonostante le speculazioni legate a quella clausola che gli permetterebbe di rescindere il contratto a fine stagione

Barcellona - Messi a cuore aperto : “ho pensato di lasciare il club - ero davvero stanco. Ritiro? Ecco cosa posso dire” : L’attaccante argentino ha parlato del passato e del futuro al Barcellona, soffermandosi anche sull’ipotesi ritiro C’è stato in passato un momento in cui Lionel Messi ha pensato di lasciare il Barcellona, un pensiero balenato per qualche settimana nella mente della Pulce, prima di convincersi a rimanere. AFP/LaPresse Oggi il desiderio dell’argentino è quello di chiudere la carriera in blaugrana, una volontà ...

Barcellona-Inter e Genk-Napoli - probabili formazioni : out Lukaku - Messi in panchina. Ancelotti con il 4-4-2 : BARCELLONA INTER probabili formazioni- L’Inter si prepara alla complicata sfida del Camp Nou con la voglia di gettare il cuore oltre l’ostacolo per provare a rendere complicata la vita al Barcellona. Conte non si nasconde e proverà a vender cara la pelle in terra spagnola. Out Lukaku a causa di un problema muscolare, il tecnico […] L'articolo Barcellona-Inter e Genk-Napoli, probabili formazioni: out Lukaku, Messi in panchina. ...

Barcellona - Messi : “Grandissima Inter. Con Griezmann nessun problema” : “Era importante vincere perché siamo in un gruppo complicato e abbiamo pareggiato la prima partita, l’obiettivo è qualificarci come primi e oggi abbiamo battuto una grandissima Inter“. Lionel Messi, nella tarda serata di ieri, ha riconosciuto i meriti dei nerazzurri di Antonio Conte che a lungo hanno messo sotto il suo Barça. Deludente la prova del francese Griezmann e proprio dell’ex Atletico Madrid parla il ...

Barcellona-Inter - Messi si congratula con i nerazzurri : “una grandissima squadra - ci ha complicato la vita” : Messi sincero dopo la vittoria del Barcellona sull’Inter in Champions League: le parole dell’argentino Leo Messi ritrova finalmente il sorriso: al Camp Nou il calciatore argentino è tornato a giocare per 90 minuti e lo ha fatto nella seconda sfida della fase a gironi di Champions League, contro l’Inter. “Finalmente una partita intera, sono contento di aver giocato per 90 minuti. Alla fine ero stanco perché mi manca ...

Barcellona-Inter - Valverde smentisce Conte : “la vittoria è meritata. Messi? E unico - abbiamo sempre bisogno di lui” : L’allenatore del Barcellona ha commentato la vittoria ottenuta in rimonta sull’Inter, soffermandosi anche su Conte Sospiro di sollievo per il Barcellona, che rimonta l’Inter al Camp Nou e ottiene la prima vittoria di questa edizione di Champions dopo il pari di Dortmund. AFP/LaPresse Una partita cominciata male ma finita bene per gli uomini di Valverde, riusciti a ribaltare l’iniziale vantaggio di Lautaro Martinez. ...

Suarez ‘morde’ due volte - Inter tramortita e ribaltata dal Barcellona : Conte sopraffatto da Messi e dai rimorsi : La squadra nerazzurra esce sconfitta dal Camp Nou, la doppietta di Suarez ribalta l’iniziale svantaggio di Lautaro Martinez: prestazione comunque convincente degli uomini di Conte E’ un’Inter che esce a testa altissima dal Camp Nou, una squadra capace di mettere davvero in difficoltà il Barcellona sul proprio campo, andando in vantaggio e rischiando in tre occasioni di trovare il raddoppio. AFP/LaPresse Linee corte, ...