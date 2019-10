X Factor 13 | Home Visit | Malika Ayane | Samuel | Mara Maionchi e Sfera Ebbasta scelgono i

Fonte : blogo

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Appuntamento questa sera, alle 21.15 su Sky Uno, con Le, ossia l’ultima tappa di selezione. E' Berlino dove si danno appuntamento i 20 potenziali vincitori di X2019; tra loro, solo 12 potranno accedere alla fase Live del talent di Sky, prodotto da Fremantle.Ed è proprio in questa città cheselezioneranno i 3 componenti della loro squadra, in quattro location diverse, sparse per la città. Assieme a loro, per la prima volta, Alessandro Cattelan, che aiuterà ciascun giudice a compiere l’ultima cruciale scelta.X13,i cantanti per i live pubblicato su TVBlog.it 17 ottobre 2019 02:46.

