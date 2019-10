LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano basket | Eurolega 2019 in DIRETTA | 78-79 Moraschini

Fonte : oasport

(Di giovedì 17 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per averci seguito e restate con OA Sport. 18 punti per uno straordinario Vlado Micov e 17 per Luis Scola. Al Pana non bastano i 23 di Calathes E’ una vittoria importantissima pere che può segnare la svolta nella stagione dell’. Ha vintouna partita incredibile e con un finale da brividi. Decisivi due liberi di Riccardoad otto secondi dalla fine. SBAGLIAAAAAAA CALATHEEEEEEES!SBANCA OAKA! Timeout. 78-79 GLACIALE! Mancano otto secondi alla fine.non è in bonus e ha un fallo da spendere. 78-78 Dentro il primo per Riccardo.IN LUNETTA.aveva ancora sbagliato con Rodriguez una tripla frontale. Mancano 8 secondi. 78-77 Calathes segna un incredibile canestro. Mancano 26 secondiha sbagliato quattro tiri del +3 e anche ...

