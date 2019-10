Manovra | salta il Cdm Di Maio | “Dobbiamo unire il Paese | non dividerlo Troveremo

Salta il Cdm - il governo prende tempo per superare i litigi sulla Manovra : In Italia Salta il Cdm sulla manovra. Conte: “L’Iva non verrà toccata”. Il presidente del Consiglio ha spiegato che il governo sta “lavorando a possibili modifiche a quota 100”. E ha aggiunto che nella manovra “sarà importante il sostegno per le famiglie” compreso “un piano per gli asili nido”. L’at

Manovra economica : salta l'assegno unico per i figli a carico : Non sono belle notizie per i genitori che nutrivano speranze per l'assegno unico per i figli a carico: la misura, infatti, non sarà inserita nella legge di bilancio e, con molta probabilità, potrebbe slittare al 2021. Lo ha spiegato nel suo intervento Antonio Misiani, vice ministro dell'economia. Nella nuova Manovra non ci saranno condoni, né penalizzazioni per chi paga in contanti. E sarà scongiurato l'aumento dell'Iva....Continua a leggere

Salta l'assegno unico per i figli in Manovra. Caccia a 7 miliardi da lotta evasione : stretta sulle pompe bianche : L’ufficialità la dà il viceministro dell’Economia in quota dem Antonio Misiani nell’aula del Senato, al termine della discussione generale sull’aggiornamento al Def: l’assegno unico per i figli “non riusciremo ad affrontarlo in questa legge di bilancio”. Non si farà perché non ci sono i soldi e questo è uno dei tratti che deve scontare una manovra prosciugata dal conto ...