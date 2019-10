Polonia | elezioni in corso | in pole la destra sovranista di Kaczynski

Fonte : ilsole24ore

(Di domenica 13 ottobre 2019) I sondaggi danno favorito Diritto e Giustizia, partito dell’ex primo ministro. Pesano l’effetto del boom economico, la politica fiscale messa in atto dal governo uscente e le aree rurali ultra cattoliche dell’Est

