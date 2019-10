Non si ferma all' alt e investe un agente con la Porsche | denunciato

La pioggia Non ferma i Rolli Days : 130mila visitatori nel weekend : Migliaia di persone, genovesi e turisti, non si sono fatti scoraggiare dal cattivo tempo per la seconda giornata dell'edizione 2019 dei Rolli Days

Manovra : Cisl - ‘quota 100 va confermata - Non va toccata’ : Roma, 13 ott. (AdnKronos) – “Quota 100 deve essere confermata. Senza modificare nulla e senza allungare le finestre, altrimenti chi ha già dato il preavviso di dimissioni che fa? E se l’azienda o la Pa non lo ‘riprende’? Rimane senza stipendio e pensione per mesi in attesa?”. Così in una nota il segretario confederale della Cisl Ignazio Ganga responsabile della previdenza. “Bisogna smetterla di giocare ...

Risultati Serie C - 9^ giornata – Il Monza Non si ferma - il big match va al Bari : le classifiche aggiornate [FOTO] : Risultati Serie C – C’è la sosta per le nazionali, ma la terza Serie non si ferma. Tutti in campo i tre gironi, come sempre suddivisi tra gli anticipi del sabato, il clou della domenica pomeriggio e il posticipo di lunedì. L’antipasto serale è già tutto da gustare. Il Padova, capolista del girone B, cade contro il Ravenna. Molto più a Sud, il derby calabrese tra Reggina e Catanzaro va agli amaranto. Nelle gare della ...

L’attore Can Yaman dopo l’arrivo a Roma afferma sui social : ‘Le sorprese Non sono finite’ : Continua ad essere molto amato e seguito un protagonista della soap opera Bitter Sweet - Ingrendienti d’amore, che ha chiuso i battenti in Italia lo scorso mese. Si tratta delL’attore turco Can Yaman, che in questi giorni è stato acclamato da una folla di fans dopo essere approdato all’aeroporto di Roma, al punto che gli addetti alla sicurezza si sono visti costretti a scortarlo. E’ stato proprio il 29enne a rendere pubblico il suo arrivo nel ...

Risultati Serie D - il Palermo Non si ferma più : solo un pareggio per il Foggia : Risultati Serie D – Anche la prima Serie dilettantistica nazionale scende in campo. Consueto programma domenicale con i nove gironi in campo alle 15. Nel Gruppo A successo davanti al pubblico amico della Lucchese che ha avuto la meglio del Savona, colpo grosso del Casale contro il Ghivizzano. Nel Gruppo E tonfo in trasferta per il Grosseto che ha perso 0-3 contro il Monterosi, brutta battuta d’arresto. Nel gruppo G ko per il ...

Siria - Erdogan : “Embargo armi? Non ci fermiamo”. Merkel lo chiama : “Fermati”. Colpito convoglio di reporter : un giornalista ucciso : Assicura che la minaccia di sanzioni da parte degli Stati Uniti e l’embargo sulla vendita delle armi da parte di Francia e Germania non fermeranno l’esercito turco, che avanzerà di 30-35 chilometri nel territorio Siriano per continuare l’offensiva contro le milizie curde. Ma Angela Merkel chiama Erdogan e gli chiede di interrompere “immediatamente” l’operazione militare nel nord della Siria, che rischia di ...

Siria - Erdogan : “Embargo sulle armi? Turchia Non si ferma”. Merkel lo chiama : “Fermati”. Usa ritira altri 1000 soldati : Assicura che la minaccia di sanzioni da parte degli Stati Uniti e l’embargo sulla vendita delle armi da parte di Francia e Germania non fermeranno l’esercito turco, che avanzerà di 30-35 chilometri nel territorio Siriano per continuare l’offensiva contro le milizie curde. Ma Angela Merkel chiama Erdogan e gli chiede di interrompere “immediatamente” l’operazione militare nel nord della Siria, che rischia di ...

WTA Linz – Gauff Non si ferma più! Petkovic stesa in 2 set : ‘Coco’ è in semifinale : Coco Gauff raggiunge la finale del WTA Linz: Andrea Petkovic sconfitta in due set, la giovane quindicenne si impone in due set Coco Gauff non si ferma più! La giovane tennista americana, attuale numero 110 al mondo, raggiunge la finale del WTA di Linz. La quindicenne statunitense ha superato la tedesca Andrea Petkovic in due set, vinti con il punteggio di 6-4 / 6-4. In finale Coco Gauff affronterà la vincente di ...

U&D anticipazioni trono over : la Platano afferma di Non amare più Guarnieri : È stata registrata ieri, 11 ottobre, una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Dalle anticipazioni divulgate dal portale Isa e Chia si apprende che, come di consueto, si è partiti da Gemma Galgani e dalla sua frequentazione con Jean Pierre. Entrambi si sono concessi una passeggiata per le strade di Roma, durante la quale si sono anche scambiati un bacio a stampo. Il loro idillio, però, è stato rovinato dalla presentazione di una ...

Reddito di cittadinanza : Richetti “Non va riconfermato - Pd incoerente” : Reddito di cittadinanza: Richetti “non va riconfermato, Pd incoerente” Il Reddito di cittadinanza continua a tenere banco nel dibattito politico: Matteo Richetti ha recentemente criticato il suo ex partito per il sostegno alla misura targata 5 stelle. Reddito di cittadinanza: le critiche di Richetti Lasciato il Pd in seguito all’alleanza di governo siglata con il Movimento, Richetti si è lanciato in un’aspra critica agli ex colleghi di ...

Masters 1000 Shanghai 2019 : Daniil Medvedev Non si ferma più e va in finale - Stefanos Tsitsipas battuto in due set : Daniil Medvedev è il primo finalista del penultimo Masters 1000 dell’anno, quello di Shanghai. Il russo, la cui forma non si è assolutamente esaurita, supera in due set, 7-6(5) 7-5, il greco Stefanos Tsitsipas, rinsaldando ulteriormente la propria quarta posizione nel ranking ATP e minacciando la terza di Roger Federer nella Race: in caso di successo finale, infatti, gliela soffierebbe. Medvedev aspetta ora il vincitore del match tra ...

Siria - la Turchia : «342 terroristi neutralizzati». Gli Usa : «Pronte sanzioni». Erdogan : «Non ci fermate» : Continuano le operazioni militari. La censura di Ankara: arrestate 121 persone che avevano manifestato critiche sui social. Putin interviene: c’è il rischio che i detenuti Is possano fuggire. Gli Usa: «Progressi a rischio»

Oggi le ragazze vogliono responsabilità. L’odio Non può fermare la loro lotta : Sono tante le giovanissime che vediamo con forza ed entusiasmo animare strade e piazze del mondo contro la violenza di genere, per la lotta al cambiamento climatico, per il diritto all’istruzione e a studiare ciò che vogliono, comprese le materie scientifiche che non sono “per femmine”; le vediamo prendere parola e guidare movimenti, facendo emergere la loro capacità di essere protagoniste del cambiamento ma anche mostrandoci società che non ...