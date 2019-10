Ministero richiama Gorgonzola per rischio microbiologico | “non consumare | rischio Listeria

Farina richiamata dai supermercati : l’avviso del Ministero della Salute [MARCA e DETTAGLI] : Farina richiamata dai supermercati per rischio allergeni: nella confezione è infatti presente la soia, pur non essendo dichiarata in etichetta. Il prodotto in questione è la Farina di Farro integrale da 400g del marchio “Lo conte” con data di scadenza 31/12/2020. Il lotto incriminato è il numero 18339. La Farina richiamata è stata prodotta da IPAFOOD srl nello stabilimento di viale Taverna Annibale, a Frigento. Il Ministero della ...

Listeria monocytogenes nei salumi : salame richiamato dal Ministero della Salute [MARCA e LOTTO] : Allerta Listeria nel salame: l’avviso arriva dal Ministero della Salute il quale specifica che il ritiro si è reso necessario in seguito ai controlli che hanno rilevato il rischio microbiologico. Dalle analisi è poi emersa la presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto in questione è il salame Stellino, della marca Nativa 2018 Srl. Le confezioni incriminate solo quelle da 1 Kg con il LOTTO n. 2819 e le seguenti date di scadenza: ...

Il preparato per crème caramel richiamato dai supermercati - allerta del Ministero : Allergeni non dichiarati, Pedon richiama il preparato per crème caramel Easyglut con latte non dichiarato in etichetta. Rischio per i consumatori allergici. La raccomandazione per le persone allergiche al latte o intolleranti al lattosio è di non consumare il preparato di quei determinati lotti e riportarlo al punto vendita per il rimborso.Continua a leggere

Rischio microbiologico - Ministero richiama ghiaccio alimentare a cubetti Ice Cube : Richiamo del Ministero della Salute di un lotto di ghiaccio alimentare a Cubetti Ice Cube per Rischio microbiologico (superamento limiti prescritti dal decreto legislativo 31/01). Il prodotto interessato è venduto in sacchetti da 2,5 kg con il numero di lotto LA 16/09/21 e la data di scadenza 16/09/2021.Continua a leggere

Coop richiama le olive farcite : solfiti non dichiarati in etichetta. L’allerta del Ministero : Il Ministero della Salute, oltre che l’azienda stessa, hanno diramato dei comunicati ufficiali, chiarendo i motivi del ritiro che interessa vari punti vendita ad eccezione di Liguria, Piemonte e gran parte della Lombardia. L’eventuale ingerimento può comportare per alcuni soggetti a difficoltà respiratorie, asma, tosse, orticaria, nausea, dolore al petto.Continua a leggere

Ministero Salute richiama lotto acqua minerale Sorgesana per rischio microbiologico : Ministero Salute richiama un lotto di acqua minerale Sorgesana per rischio microbiologico. acqua di proprietà dell'azienda Lete

Allerta carne - confezionata con scadenza errata : Prodotto richiamato dal Ministero : Il Ministero della Salute ha pubblicato l'avviso di richiamo di due lotti di carne "La battuta di Fassone", marchio Formento, prodotta da Mec Spa.Continua a leggere

Allerta del Ministero : richiamato ghiaccio per cocktails per Escherichia Coli fuori da limiti : Rischio microbiologico per contaminazione da Escherichia Coli. Questo il motivo che ha spinto il Ministero della Salute a diffondere un avviso di richiamo di un lotto di ghiaccio a cubetti per cocktails, a marchio Polo Nord Ice Cubes, per conta batterica fuori dai limiti.Continua a leggere

Ministero richiama farina di farro : “Presente soia non dichiarata”. Conad : “Non consumatela” : Il prodotto interessato (Le Farine Magiche Lo Conte) è venduto in confezioni da 400 grammi con il numero di lotto 19091 da consumarsi preferibilmente entro la fine di aprile 2020.Continua a leggere

Crostate richiamate per latte non dichiarato in etichetta. Il Ministero : “Non mangiatele” : Il Ministero della Salute ha pubblicato gli avvisi di richiamo di tre lotti di Crostate ai frutti di bosco, all’albicocca e alla ciliegia a marchio Le Dolci Passioni perché in etichetta non è indicata la presenza di latte scremato in polvere.Continua a leggere

Allerta allergeni non dichiarati in prodotti dolciari : il Ministero della Salute richiama diversi prodotti [MARCA e LOTTO] : Allerta allergeni in alcuni prodotti dolciari. Il Ministero della Salute ha richiamato alcuni prodotti che non risultano idonei al consumo da parte delle persone allergiche al latte. I prodotti in questione sono le crostate della marca Le Dolci Passioni e prodotte nello stabilimento di San Giorgio Del Sannio, in provincia di Benevento da Nardone Produzioni dolciarie SRL. Il rischio è collegato alla presenza di allergene derivante dal latte ...