Pd-M5S | scambi  e battaglie sulle candidature | la partita giallorossa nelle Regioni

Orlando (PD) : "Sul taglio dei parlamentari nessuno scambio. Alleanze con M5S probabili in Emilia Romagna e Calabria" : Questa mattina Andrea Orlando, vicesegretario del PD ed ex ministro della Giustizia, è stato ospite ad Agorà su Raitre e ha parlato del taglio dei parlamentari che avuto ieri il via libera definitivo anche con il voto dei Dem che nelle precedenti votazioni erano stati sempre contrari. Orlando ha specificato:"Non c'è stato uno scambio con un'altra misura, non penso che una maggioranza possa andare avanti con gli scambi"E ha aggiunto:"Ora serve ...

Acerra - presunto scambio di voti - Del Monaco (M5S) : 'Processo per il Sindaco' : Un'inchiesta che va avanti ormai dall'anno 2012 ha portato alla luce la diffusa pratica della presunta compravendita di voti nel corso delle campagne elettorali del 2012 e del 2017 per le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Acerra, centro abitato della Città Metropolitana di Napoli. Diversi video recapitati al comando di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli dimostrerebbero chiaramente ...

Stefano Bonaccini e il voto a gennaio per salvare il governo. Pd-M5S - lo scambio tra Emilia e Calabria : Il patto civico tra Pd e M5s è un complicato mosaico di tessere che parte dall'Umbria e tocca altri due snodi fondamentali: Emilia Romagna e Calabria. Forse, la prima tappa è proprio la più semplice da assemblare visto che sia il Pd uscito a pezzi dal regno della zarina Catiuscia Marini sia i 5 Stel

Ceta - l’accordo di libero scambio con il Canada divide Pd e M5S. Fa crescere l’export del 13% - “ma riduce standard di sicurezza alimentare” : Il Ceta fa crescere l’export in Canada, ma i dati disponibili a quasi un anno dall’applicazione in forma provvisoria dell’accordo di libero scambio tra Ue e Canada, non accorciano le distanze tra le forze di maggioranza del Governo Conte-bis e non bastano a spazzare via i dubbi (di parte dell’esecutivo, ma anche di associazioni e organizzazioni internazionali), sugli effetti concreti della ratifica da parte del nostro Paese dell’accordo che ...

Paolo Gentiloni al Quirinale con la delegazione Pd. Retroscena clamoroso sullo scambio di poltrone col M5S : La delegazione del Pd è salita al Quirinale per le consultazioni e accanto al segretario Nicola Zingaretti c'era, un po' a sorpresa e in modo "irrituale", anche il presidente del partito Paolo Gentiloni. La presenza dell'ex premier (insieme ai due capigruppo di Camera e Senato Graziano Delrio e Andr