Il Segreto | anticipazioni spagnole 14-18 ottobre | Isabel vuole che Matias venga eliminato

anticipazioni puntata de Il SEGRETO di sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019: Dolores è felice per il prossimo arrivo della sua adorata nipotina… Consuelo e Marcela sono stanche di dover mentire e vuotano il sacco… Isaac lascia momentaneamente Puente Viejo per rintracciare l'uomo che ha messo incinta Antolina, in modo da poter poi smascherare quest'ultima…

Il Segreto anticipazioni 12 ottobre 2019 : Gracia non tornerà a Puente Viejo - Dolores è afflitta! : Dolores scopre che Gracia ha ritardato il suo ritorno in paese. La bottegai dovrà dunque aspettare ancora prima di rivedere la sua nipotina.

Anticipazioni Il Segreto dal 13 al 19 ottobre : Antolina scompare : Il Segreto Anticipazioni prossima settimana: Antolina smascherata, la proposta di Isaac a Elsa Le Anticipazioni de Il Segreto rivelano che, durante la prossima settimana, Isaac si allontana da Puente Viejo alla ricerca di Juanote, l’uomo con cui Antolina è rimasta incinta. La sua intenzione è quella di smascherare finalmente la moglie. Dolores, intanto, inizia a […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 13 al 19 ottobre: Antolina ...

Il Segreto - anticipazioni : arriva SATURNA - ecco chi farà litigare : Una bizzarra new entry sconvolgerà la vita dello sceriffo Meliton Melquiades (Roberto Saiz) e di Onesimo Mirañar (Josè Gabriel Campos) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto. Come facilmente prevedibile, la storyline si tingerà di comico ed i telespettatori assisteranno a diversi momenti divertenti tra i due “antagonisti”. Il Segreto, spoiler: a Puente Viejo arriva la pescivendola SATURNA Le anticipazioni segnalano che tutto ...

Una Vita Anticipazioni 12 ottobre 2019 : Inigo scopre il Segreto di Higinio : Iñigo rivela a Leonor di aver scoperto il segreto di Higinio. Il Baeza non è un vero dottore! Samuel prega Lucia di non rivelare a nessuno le sue vere origini.

Il Segreto/ Anticipazioni puntata 11 ottobre : Severo a caccia di 3000 pesetas! : Il segreto, Anticipazioni puntata 11 ottobre 2019. Antolina litiga con il dottore, Donna Francisca porta avanti il suo piano contro Severo Santacruz.

Anticipazioni Il Segreto : Elsa è affetta da una malformazione cardiaca : Elsa Laguna sarà costretta ad affrontare nuovi gravissimi problemi nel corso delle prossime puntate de Il Segreto. Esse saranno destinate a portare all'epilogo del lungo filone narrativo che per mesi ha visto come protagonista il triangolo formato dalla stessa Elsa insieme ad Isaac e Antolina. Ma prima di arrivare alla resa dei conti ci saranno nuovi ostacoli da affrontare per i due protagonisti. La crudeltà della Ramos, infatti, si rivolgerà ...

Il Segreto anticipazioni : Elsa è gravemente malata al cuore : Molti colpi di scena attendono i fan de Il Segreto nelle puntate in onda su Canale 5 nel corso delle prossime settimane. Stando alle anticipazioni infatti, non si prospetteranno tempi facili per Elsa la quale, dopo essere stata arrestata per adulterio, scoprirà proprio in carcere di soffrire di una grave malattia al cuore. La Laguna, credendo di non avere scampo, una volta uscita di prigione, lascerà Isaac, ma il carpentiere non si darà per ...

Il Segreto - anticipazioni : ELSA è molto malata - ecco a chi lo dirà : Non saranno tempi facili per ELSA Laguna (Alejandra Meco) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto. Le anticipazioni indicano che, rinchiusa in carcere con l’accusa di adulterio sporta dalla perfida Antolina Ramos (Maria Lima), la ragazza verrà brutalmente pestata dalla compagna di cella Rufina (Berta De La Duhesa) e, come se non bastasse, scoprirà dal dottor Zabaleta (Miguel Mota) che potrebbe morire entro pochi mesi… Il Segreto, ...

Il Segreto/ Anticipazioni 11 e 10 ottobre : Isaac smaschera Antolina : Il Segreto, Anticipazioni 11 e 10 ottobre 2019, su Canale 5. Isaac affronta Antolina, ma la ragazza mente ancora. Con l'aiuto di Elsa, scopre l'amante...

Il Segreto - anticipazioni 11 e 12 ottobre : la moglie di Carmelo sequestrata dai sovversivi : Nuovi colpi di scena in arrivato per gli amanti della soap opera di Aurora Guerra. Nelle puntate de Il Segreto di venerdì 11 e sabato 12 ottobre, vedremo Adela in grande difficoltà. La moglie di Carmelo, infatti, verrà presa di mira da un gruppo di sovversivi. Francisca Montenegro, invece farà un'importante offerta a Maria, generando il suo sdegno. Il Segreto, spoiler 11 ottobre: la moglie di Carmelo denunciata Le anticipazioni de Il Segreto di ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Severo in bancarotta - dietro c'è lo zampino di Francisca! : Severo chiede un prestito a Prudencio, ma il poverino non immagina che per colpa di Francisca non solo non riuscirà a ripagare il suo debito, ma sarà costretto a dichiarare la bancarotta.

Il Segreto anticipazioni 11 ottobre 2019 : Isaac torna da Elsa ma la Laguna lo ama ancora? : Isaac può finalmente lasciare Antolina ma Elsa lo rivorrà nella sua vita, dopo tutto il male che ha subito?

Il Segreto anticipazioni : Matias accetta di subire un difficile intervento all'occhio : Le anticipazioni de Il Segreto in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che ci saranno brutte notizie per Matias Castaneda. Il padre di Camelia, infatti, contrarrà una brutta infezione ad un occhio dopo essere rimasto vittima di un attentato. Una grave ferita che richiederà un difficile intervento per salvare la vista all'uomo. Il Segreto: Matias trascura la sua salute per stare con Maria Le conseguenze dell'attentato alle nozze di ...