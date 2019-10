Farmaco per la transizione ormonale rincarato del 300% | le associazioni al ministro

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Il suo nome è “Progynova”, è fabbricato della tedesca Bayer ed è una base di estrogeni, ritenuto indispensabile per molte persone trans che hanno scelto di sottoporsi per tutta la vita alla Terapiasostitutiva. Fino a poco più di una settimana fa era inserito nella cosiddetta fascia A dei medicinali, cioè quelli completamente a carico del Sistema sanitario nazionale (salvo alcune Regioni, dove costava 3 euro). A partire dall’1 ottobre, però, Progynova è stato declassato a fascia C dall’Aifa, l’Agenzia italiana del. Risultato: il suo prezzo è triplicato, arrivando a toccare quota 10 euro. Non così pochi, se si considera che una confezione contiene solo 20 pillole e c’è chi deve assumerne anche due al giorno. Il motivo? In base a quanto appreso da ilfattoquotidiano.it, da un lato Bayer lamenta un problema di “sostenibilità economica”, dall’altro lo Stato non ...

