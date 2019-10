Emozioni al Dall’Ara | il Real Madrid vince la sfida tra Leggende contro il Bologna FOTO

Bologna-Spa – Emozioni incredibili al Dall’Ara : accoglienza da brividi per Mihajlovic : Ingresso al Dall’Ara ricco di Emozioni per Mihajlovic: accoglienza da brividi per il tecnico del Bologna Con Mihajlovic è impossibile trattenere le Emozioni: l’allenatore serbo, come promesso, è tornato in panchina oggi per guidare il suo Bologna nel derby contro la Spal, valido per il secondo turno di Serie A. Mihajlovic, che già domenica scorsa ha sorpreso tutti presentandosi in panchina a Verona, è stato dimesso due giorni ...