Siria | la Casa Bianca | ritiriamo solo 50-100 soldati | nessun via libera alla Turchia

(Di martedì 8 ottobre 2019) Un funzionario dellacerca di minimizzare l’annuncio di Trump di un ritiro in blocco d, respingendo l’ipotesi di un «disco verde» a Erdogan per il massacro degli ex alleati curdi. Il presidente difende la scelta, ma i repubblicani attaccano: mina la nostra credibilità

