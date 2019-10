Migranti | naufragio Lampedusa | nuovo briefing investigatori

Migranti : naufragio Lampedusa - riprendono ricerche dispersi : Lampedusa , 8 ott. (AdnKronos) - Riprenderanno questa mattina le ricerche dei dispersi del naufragio avvenuto nella notte tra domenica e lunedì davanti alle coste di Lampedusa . Sono tredici le vittime accertate, tutte donne, e tra 15 e 20 i dispersi , tra cui almeno 8 bambini. A Lampedusa per anche og

Migranti : naufragio Lampedusa - riprendono ricerche dispersi : Lampedusa , 8 ott. (AdnKronos) – Riprenderanno questa mattina le ricerche dei dispersi del naufragio avvenuto nella notte tra domenica e lunedì davanti alle coste di Lampedusa . Sono tredici le vittime accertate, tutte donne, e tra 15 e 20 i dispersi , tra cui almeno 8 bambini. A Lampedusa per anche oggi tira un forte vento di maestrale e continua a piovere. Quindi le ricerche sono ostacolate ma dovrebbero riprendere a breve.L'articolo ...

Migranti : Naufragio Lampedusa - prima notte all'hotspot per i superstiti : Lampedusa, 8 ott. (AdnKronos) - prima notte all'hotspot di Lampedusa per i 22 superstiti del Naufragio avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a poche miglia dall'isola, costato la vita a 13 donne. Sono una ventina almeno i dispersi. I Migranti sopravvissuti sono stati ascoltati per tutta la gior