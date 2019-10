Ciclismo | Giovanni Iannelli non ce l’ha fatta | morto il 22enne caduto in volata al Trofeo

Fonte : oasport

(Di lunedì 7 ottobre 2019)non ce l’ha. Il giovane ciclistadurante ladella quinta tappa delBassa Valle Scrivia, corsa per dilettanti andata in scena sabato pomeriggio a Molino dei Torti (in provincia di Alessandria). Il ragazzo di Prato aveva picchiato fortemente la testa contro un pilastro di un cancello a bordostrada: il casco si era spaccato e le condizioni delerano subito sembrate drammatiche. Il toscano, prontamente soccorso, è stato trasportato presso l’ospedale di Alessandria in codice rosso ed è stato operato in rianimazione. Ieri si è sperato nel risveglio, pochi minuti fa è però arrivata la triste notizia:, tenuto in coma per le violente conseguenze del trauma cranico, è deceduto. I medici hanno tolto le sedazioni per indurre il corpo a reagire ma purtroppo tutti i tentativi sono stati vani. Tutta la redazione di OA ...

