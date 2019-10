Governo | Enrico Letta | “La lettera di Renzi è guerra Conte e Zingaretti non facciano

Vittorio Feltri e le voci sulla mossa di Enrico Letta : "Nessuna crisi di Governo - M5s e Pd non hanno i voti" : "Gira una voce per cui Enrico Letta abbia consigliato al governo di tornare al voto per evitare che Matteo Renzi prenda tempo e ribalti la situazione a suo piacimento". Myrta Merlino chiede a Vittorio Feltri, ospite a L'Aria Che Tira, se questo scenario sia possibile. Le parole del direttore di Libe

L’appello di Enrico Letta al Governo : “Entro un anno diamo il diritto di voto ai 16enni” : L'ex presidente del Consiglio, Enrico Letta, rivolge un appello al Pd e alla maggioranza di governo per chiedere di approvare al più presto due misure: lo ius culturae e il diritto di voto ai sedicenni. Letta ritiene che questa riforma costituzionale sia urgente e sostiene che con questa maggioranza si possa approvare.Continua a leggere

Enrico Letta - chiede al nuovo Governo lo Ius culturae e l’età di voto a 16 anni : “Bisogna pensare ai ragazzi” : Punta sui giovani Enrico Letta. L’ex premier e direttore dell’Istituto di Studi politici a Parigi in un’intervista a La Repubblica chiede al nuovo governo di riaprire il fascicolo Ius culturae e di abbassare l’età di voto a sedici anni: “Il mio lavoro sono i ragazzi, è a loro che bisogna pensare”. Proposte che l’ex premier giudica urgenti e facilmente approvabili in parlamento con questa maggioranza. ...

Renzi fa scattare l’allarme nel Governo - Conte irritato studia mossa. E il pensiero corre a quell'”Enrico stai sereno” : Non poteva iniziare nel modo peggiore il rapporto tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la "terza gamba" che sostiene l'esecutivo, quella 'Italia Viva' lanciata oggi da Matteo Renzi nell'annunciare l'uscita dal Pd. Il senatore di Rignano assicura che il governo ha il suo pieno sostegno e dunque "non ha problemi". Ma certo che il pensiero corre a quell'"Enrico stai sereno" di 5 anni fa. Lo ricorda Matteo Salvini, ma soprattutto il web ...

Enrico Letta - la verità sulla fine del Governo Lega-Cinque Stelle : "Ecco il giorno in cui è nata la crisi" : "Non so se fui io a convincere Conte, ma sono convinto che la svolta l'abbia fatta lui. A luglio, quando i 5 Stelle hanno dato a Ursula von der Leyen i voti per diventare presidente della Ue, Conte ha riportato l'Italia al centro della scena. Il governo con Salvini è finito quel giorno e il premier,

Enrico Mentana - sondaggio Swg su Conte e Governo : "luna di miele" inesistente - dati imbarazzanti : Nemmeno il tempo di nascere e il governo Conte-bis si schianta già contro i sondaggi. Secondo la rilevazione Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana, il sostegno al premier Giuseppe Conte è in picchiata: nel giugno 2018, al momento del suo insediamento con Lega e M5s, l'avvocato del popolo godeva del 58%

Enrico Mentana - il sondaggio in diretta alla Maratona : "Occhio a questo 40%" - una granata sul Governo Pd-M5s : "Occhio a quel 40%". Enrico Mentana interrompe la sua interminabile Maratona-consultazioni su La7 per fornire ai telespettatori l'anticipazione sul sondaggio Swg in esclusiva per il TgLa7. La domanda è riservata agli elettori di Pd e M5s: "Siete favorevoli al governo Conte-bis?". Le risposte danno d

Enrico Giovannini - il premier di Greta Thunberg : perché è favorito per Palazzo Chigi con il Governo Pd-M5s : Si aggirava ieri tra i padiglioni del Meeting di Rimini di Comunione e Liberazione un osservato speciale, Enrico Giovannini, ex presidente dell' Istat, ex ministro, portavoce dell' Asvis (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile) di cui è uno dei fondatori. Era lui, almeno fino al rilancio di G

Sergio Mattarella e il Governo dell'inciucio Pd-M5s. L'ipotesi raggelante : Enrico Letta premier : Per riuscire a formare un governo Pd-M5S non basteranno gli accordi "alla tedesca" o i voti in aula. Bisognerà convincere anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e non sarà semplice. L' uomo del Colle sembra intenzionato a dire la sua e nelle ultime ore avrebbe fatto filtrare il nome