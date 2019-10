La guerra dei dazi non frena l' euforia spendereccia degli americani

Che succede ora che gli Usa hanno scatenato la guerra dei dazi? : La guerra dei dazi arriva in Italia, minacciando di spedirla in recessione, e apre uno scontro tra Roma e Washington nelle stesse ore in cui Mike Pompeo è in visita nella penisola. Il Wto ha dato agli Stati Uniti il via libera a imporre dazi per 7,5 miliardi di dollari contro l'Unione europea, accusato di aver fornito aiuti illegali ad Airbus. La sentenza segna un momento chiave nella disputa ultra decennale tra i due blocchi economici. Nei ...

The War of The Worlds - il trailer della miniserie sulla guerra dei mondi : https://www.youtube.com/watch?v=r-yas0yPbLU Pubblicato a puntate nel corso del 1897, La Guerra dei mondi di HG Wells è uno dei romanzi precursori della fantascienza che più ha segnato l’immaginario collettivo. Tanto che a partire dal celebre adattamento radiofonico di Orson Welles del 1938, sono tante le versioni di questo racconto comparse al cinema o in televisione. La più recente è la miniserie The War of Worlds, prodotta dalla Bbc e ...

La guerra dei mondi : in arrivo due serie tv basate sul cult sci-fi - : Niccolò Sandroni Avremo altri due adattamenti de La guerra dei mondi. La prossima “invasione” sarà inglese, ambientata ad inizio ‘900 e disponibile dall’11 ottobre La guerra dei mondi è uno dei racconti fantascientifici più noti di sempre, grazie soprattutto ai famosi adattamenti tratti del romanzo di HG Wells. Il primo adattamento fu di Orson Welles, ma non si tratta di un film. Il cineasta statunitense, prima del successo come ...

Eleanor Tomlinson nel trailer de La guerra dei Mondi : la rossa di Poldark in balia di un’invasione aliena : Questa volta non ci saranno problemi alla miniera o di cuore per la bella Eleanor Tomlinson che appare bellissima del trailer de La Guerra dei Mondi rilasciato in queste ore dalla BBC. La nuova serie, il reboot del classico di H.G. Wells, sbarcherà in tv il prossimo autunno, ma solo oggi si mostra in un lungo promo in cui ritroveremo l'amata rossa di Poldark ma anche uno dei personaggi più amati della serie tv Once Upon a Time, Robert ...

Trump va alla guerra sui mercati dei capitali : delisting dei colossi cinesi da Wall Street : Non solo dazi: il tycoon vorrebbe un delisting d'autorità di grandi societa' di Pechino oggi quotate sulle piazze americane e l'imposizione di barriere a ulteriori progetti cinesi di attingere ai mercati dei capitali Usa

Napoli - la guerra dei bagni nella scuola dell?infanzia : «Bimbi in classe un giorno a settimana» : Servizi igienici guasti e intasati in maniera tale da risultare inutilizzabili. Per questo la dirigente scolastica del 63esimo Circolo Didattico Andrea Doria, Maddalena Iannone, si è visto...

La guerra dei dazi finirà e torneremo più forti di prima - dice il ceo di Huawei : A Monaco di Baviera, presentando il Mate 30 Pro, lo smartphone della discordia perché sarà il primo di Huawei a non montare la suite completa della app di Google, Richard Yu, ceo della azienda cinese, ha parlato per un'ora e mezza. Ottantotto minuti sono stati dedicati alle peculiartità di uno dei device più sofisticati ad arrivare sul mercato e solo due al fatto che monterà una versione ridotta di Android. Quella, per intendersi, che ...

La guerra dei dazi colpisce i chip. Ecco cosa c’è oltre l’economia del silicio : «Programmare un chip non è semplice come progettare una slide power point». La battuta va attribuita a Jen-Hsun Huang,

La guerra dei gelati : Le storie intrecciate e battagliere di Algida, Motta, El Dorado e Sammontana: un podcast solo per gli abbonati del Post

Regionali Calabria - è già guerra su alleanza M5d-Pd. No secco dei grillini - dem spaccati : Un parte del Pd la invoca espressamente, i Cinquestelle la respingono senza se e senza ma, trovando un'incidentale sponda in un'altra parte del partito di Zingaretti. L'intesa fra Dem e grillini, sulla quale qualcuno scommette alla luce della formazione della maggioranza parlamentare giallorossa a Roma, in Calabria non decolla. Eppure gli sponsor autorevoli non mancano. "Se lavoreremo bene, potremo presentarci insieme gia' alle Regionali. E' ...

Salute - l’Ordine dei Biologi dichiara guerra alle diete on-line : L’Ordine nazionale dei Biologi dichiara guerra al fenomeno delle cosiddette “diete on-line”. Sono ventisei, in tutto, solo nell’ultimo mese, i “nutrizionisti” finiti nel mirino del Consiglio di Disciplina dell’ente di rappresentanza dei Biologi italiani, con l’accusa di aver elaborato piani alimentari (a pagamento) via internet, senza aver mai incontrato o visitato il paziente. Rischiano fino a ...

Perché nel mezzo della guerra dei dazi Wall Street è un passo dal record : Ad altre Borse, per rivedere i massimi, manca molto di più: a Piazza Affari (indice Ftse Mib) il 127%, alla Cina il 94%, al Giappone l’82%. Più vicine Germania (10%) e Londra (8%)

La guerra dei Mattei : Roma. Era il 2010, Matteo Renzi e Pippo Civati organizzavano la loro prima (e unica) Leopolda insieme prima di prendere strade parecchio diverse. Alla guida del Pd c’era Pier Luigi Bersani, diventato segretario l’anno precedente. Come benvenuto alla generazione dei “rottamatori”, all’epoca si chiama

Mei Xiang e Tian Tian - ?i panda dello zoo di Washington vittime della guerra dei dazi : Mei Xiang e Tian Tian, ??due panda adulti che vivono da anni nello zoo nazionale di Washington, potrebbero essere gli ultimi due esemplari di questa specie ad essere ospitati nel parco. Dallo...