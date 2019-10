Ciclismo | la Nippo Vini Fantini si prepara per il Giro dell’Emilia e il Gp Beghelli | le

Fonte : sportfair

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Un ultimo mese intenso attende gli atleti Orange-Blue che saranno impegnati in 5 gare del calendario italiano, in Cina al Taihu Lake e infine in Giappone alla Japan Cup La doppia formazione #OrangeBlue è pronta a dare il via all’ultimo intenso mese di gare del teamFaizanè. Sarà un week-end tutto italiano a inaugurare un ottobre ricco di appuntamenti. Sabato 7 atleti del team saranno al via del, come da tradizione terreno per scalatori con l’arrivo sul San Luca. Domenica il GPpotrebbe dare maggior spazio anche alle ruote veloci. LA FORMAZIONE In virtù delle caratteristiche di queste due gare il DS Mario Manzoni ha selezionato un totale di 9 atleti, così suddivisi tra i due appuntamenti. Il colombiano Alejandro Osorio apparso in buona forma nelle ultime uscite stagionali sarà uno degli uomini di punta per il, insieme al ...