Atalanta-Shakhtar | le dichiarazioni | Castagne furioso | Gasperini è soddisfatto

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) “Continueremo a lottare anche se non sarà facile. In campionato abbiamo vinto all’ ultimo minuto qui è capitato il contrario. Dobbiamo continuare a guardare avanti”. Sono ledi Duvan Zapata, attaccante dell’, commenta ai microfoni di Sky il ko contro loin Champions. “Per vincere dobbiamo giocare come oggi ma con ancora più intensità perché il livello in Europa è ancora più alto che in campionato. Impareremo da questa partita e nelle prossime gare continueremo a combattere per vincere. Loro davanti erano forti, ma la squadra oggi ha fatto bene”, ha concluso Zapata. “Abbiamo avuto alcune occasioni e sul finale siamo andati vicino a segnare ma non possiamo di certo prendere un gol cosi’. Dovevamo fare fallo e questa e’ la differenza tra una grande squadra e una squadra forte, ma non come le altre di ...

Gazzetta_it : #ChampionsLeague, Cuore #Atalanta, ma con lo #Shakhtar è solo un 1-1 che sa di beffa #AtalantaShakhtar… - TuttoMercatoWeb : Atalanta-Shakhtar, tifoso nerazzurro caduto dal primo anello del Meazza - Atalanta_BC : ?? Così in campo contro lo #Shakhtar! ?? Our Starting XI for #AtalantaShakhtar! #UCL #GoAtalantaGo ???? -