Spettacolo di aurore boreali nei cieli di Canada | USA ed Europa | FOTO e VIDEO mozzafiato

(Di lunedì 30 settembre 2019) Lehanno incantato buona parte di, nord degli Stati Uniti e Nordnelle ultime notti. Loè stato assicurato da una tempesta solare innescata da un vento solare estremamente veloce. Nella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo, e nelin fondo, troverete le spettacolari immagini delleche hanno illuminato idel Nord America e di diverse località europee, dall’Islanda alla Finlandia alla Lituania. Lenon si manifestano sempre quando vengono previste delle tempeste geomagnetiche. Tuttavia, in questa occasione, gli utenti sono riusciti ad immortalarle, inondando i social didella vista. Per avere un’ottima vista delle, bisogna essere lontani dalle luci delle città e in una località molto buia. Lodell’aurora boreale in MinnesotaL'articolodi ...

