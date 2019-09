Mondiali Atletica 2019 – Conclusa la prima giornata di gare | tutti i risultati degli

Fonte : sportfair

(Di venerdì 27 settembre 2019) Brillano Tortu e Jacobs nelle batterie dei 100, Crippa eliminato nei 5000 metri così come Alessia Trost nel salto in alto femminile Il lampo di Marcell Jacobs nelle batterie dei 100 metri (10.07, quinto tempo assoluto del turno), unito alla promozione del compagno di specialità Filippo Tortu (10.20, vento -0.3), è la nota migliore per la squadra azzurra nelladidei Campionati del Mondo di Doha (Qatar). Lapresse/AFP All’interno dello stadio Khalifa, con una temperatura resa più mite rispetto all’esterno dagli impianti di condizionamento, i due sprinter italiani rendono meno amaro un bilancio che per il resto è contraddistinto da eliminazioni. Rimangono fuori dalla finale, in particolare, il mezzofondista Yeman Crippa (5000 metri, 13:29.08) e le saltatrici in alto Alessia Trost (quattordicesima con 1,92 alla terza prova, la stessa misura superata da ...

Gazzetta_it : Mondiali, Tortu 10”20, Jacobs 10”07: due azzurri in semifinale sui 100 #Doha2019 #WorldAthleticsChamps - Corriere : Non ce la fa nei 5.000, un altro atleta lo porta fino al traguardo - Corriere : Non ce la fa nei 5.000, un altro atleta lo porta fino al traguardo -