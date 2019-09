Gli “artigiani della qualità” sono già pronti | in tv il primo spot sul Natale arriva a

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Le festeno in anticipo di tre mesi in tv. Non abbiamo fatto in tempo a salutare l’estate, che ecco le prime pubblicità sul. Sì, avete capito bene: ieri, 24 settembre, Canale 5 ha trasmesso la prima pubblicità a tema natalizio, con l’abete addobbato a festa e le lucette scintillati a fare da contorno e la musichetta di Santa Claus in sottofondo. No, non è stato un errore: il messaggio pubblicitario di una nota marca di divani (Poltrone Sofà) è stato trasmesso più volte nell’arco dell’intera giornata, pronto a ricordarci che mancano soltanto 91 giorni al Santissimo. Verrebbe da dire, tra il serio e il faceto: che ansia! Così, ancor prima di Halloween, quest’anno siamo già entrati nel clima natalizio. Come un fulmine a ciel sereno. “Essì forse è un po’ presto per il panettone, per la tombola, per i maglioni di lana, ma non è mai ...

