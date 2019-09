Pensioni | Quota 100 e Opzione Donna saranno nella Legge di Stabilità

Pensioni - rassicurazioni da Palazzo Chigi : la Quota 100 e l'Opzione Donna in manovra : Salvo imprevisti o ripensamenti delle ultime ore, sembra ormai definito il quadro sulla riforma delle Pensioni in vista della legge di Bilancio 2020. Prosegue la sperimentazione di Quota 100, la pensione anticipata a 62 anni con 38 anni di contributi introdotta nei mesi scorsi dal governo gialloverde e già richiesta da oltre 175mila persone tra uomini e donne. Prorogata anche la formula sperimentale di Opzione Donna, attesa da migliaia di ...

Riforma Pensioni e Manovra 2020 : Quota 100 - APE e OD tra i temi chiave : Mancano ormai pochi giorni alla presentazione della cosiddetta Nadef, la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza che precede la presentazione della Manovra di fine anno. Il passaggio è importante perché anticipa i temi chiave che verranno affrontati all'interno della finanziaria. Non stupisce quindi che nelle ultime ore si siano moltiplicate le dichiarazioni in merito ai possibili interventi, a partire dalla conferma della Quota ...

RIFORMA Pensioni Quota 100/ E Rdc - i "fallimenti" da rimediare : I numeri relativi alla RIFORMA PENSIONI con QUOTA 100 e al Reddito di cittadinanza non sono positivi sotto diversi punti di vista

Pensioni ultima ora : Landini “Quota 100 non ha risolto il problema” : Pensioni ultima ora: Landini “Quota 100 non ha risolto il problema” Pensioni ultima ora: la manifestazione “Giornate del Lavoro 2019” promossa dalla Cgil a Lecce ha rappresentato l’occasione per ospiti e relatori di confrontarsi su vari argomenti del dibattito pubblico, compreso quello previdenziale. Tra gli intervenuti anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Pensioni ultima ora, Conte su Quota 100 Nell’occasione, ...

Pensioni - Damiano (Pd) : ‘Giusto non smontare Quota 100’ : A parte Forza Italia che chiede sostanzialmente di abrogare le Pensioni anticipate con Quota 100 e il reddito di cittadinanza, nella politica italiana tutti sono sostanzialmente d’accordo sulla conferma, almeno per il triennio, delle due misure simbolo del precedente Governo M5s-Lega. Anche autorevoli esponenti del Governo hanno già parlato possibili modifiche, a partire dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Nunzia ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - Conte conferma con Opzione Donna : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Conte conferma con Opzione Donna Sulle Pensioni ultime notizie riportano le affermazioni del premier Giuseppe Conte proferite al Teatro Apollo di Lecce, in occasione della VI edizione delle Giornate del Lavoro indette dalla Cgil. Qui Conte, davanti al segretario del sindacato Maurizio Landini, ha esternato alcune precisazioni e dato qualche novità importante in materia previdenziale, che ha riguardato in ...

Pensioni - Conte : ‘Intendiamo riproporre Opzione donna e confermare Quota 100’ : Interviene ancora una volta il premier Giuseppe Conte sulla riforma delle Pensioni, uno dei temi più caldi che anima in queste il dibattito politico, economico e sindacale in vista del varo della nuova legge di Bilancio sulla quale sta lavorando in questi giorni il governo "giallorosso". Nuove rassicurazioni sulla prosecuzione di Quota 100 ma anche importanti novità sulla proroga del regime sperimentale di Opzione donna, quelle di cui ha parlato ...

Pensioni anticipate - Cgil : 'Riforma quota 100 insufficiente - uscita ancora con la Fornero' : "Nonostante le Pensioni anticipate a quota 100, c'è ancora chi va in pensione con le regole della riforma Fornero". E' Sandro Renzoni dell'Inca Cgil Toscana a sostenerlo guardando i numeri dei lavoratori che hanno fatto domanda di pensione anticipata nel 2019. Circa la metà dei contribuenti, infatti, non ha presentato domanda di quota 100, ma ha scelto le misure alternative di pensione anticipata, il meccanismo di uscita con i requisiti bloccati ...

Pensioni flessibili - Armiliato (Cods) su Quota 100 rosa : 'Primo passo per equità' : Prosegue il pressing del Comitato Opzione Donna Social verso il riconoscimento del lavoro di cura svolto dalle donne a livello di welfare e previdenza. Una rivendicazione che nelle scorse settimane si è concretizzata con la proposta dell'avvio di una Quota 100 rosa, pensata in modo specifico per valorizzare la carriera lavorativa delle donne. Nella pratica, si chiede di garantire la pensione anticipata a partire dai 62 anni di età e dai 36 anni ...

Pensioni - boccata d'ossigeno per Quota 100 e Opzione donna : "Quota 100 è una misura temporanea. E' stata introdotta perché c'era un vulnus, una ferita da sanare, sarà mantenuta ma non...

Pensioni - Boccia : ‘Su Quota 100 non definiamo noi le priorità’ : In vista dell’approvazione della legge di Bilancio 2020 su cui sta lavorando il governo giallorosso guidato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte continua a tenere banco nel dibattito politico, economico e sindacale la riforma delle Pensioni. L’attenzione è focalizzata in particolar modo sulla Quota 100 e sulle Pensioni e reddito di cittadinanza, le due misure simbolo del precedente esecutivo sostenuto dal Movimento 5 stelle di Luigi Di ...

Pensioni - perché quota 100 dev’essere abolita : Nata dall’obiettivo di superare la riforma Fornero, questa misura non è che un privilegio concesso a uno specifico segmento della classe lavoratrice

Pensioni : Quota 100 - per Morando va eliminata per recuperare risorse : Sono ancora aperti i dibattiti sulla Quota 100 dopo le conferme ottenute dal ministro dell'Economia e delle Finanze e del Premier Giuseppe Conte sulla continuazione della sperimentazione fino alla fine del 2020. Nessuna ipotesi di modifica, quindi, si trova sul tavolo dell'esecutivo giallo-rosso anche se, non mancano aperti degli spiragli sulla probabile cancellazione della misura volta a garantire l'uscita anticipata. Morando propone ...