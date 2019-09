Incendi | brucia collina nel Salernitano | sgomberi e scuole chiuse

Incendio a Sarno - brucia collina nel Salernitano : scatta l'evacuazione : Paura nel Salernitano per un Incendio di vaste proporzioni sulla collina di Saretto, nel comune di Sarno. Le fiamme lambiscono anche le abitazioni e, per questo, il sindaco ha invitato i cittadini residenti in via Mazzini e via Mortaro ad allontanarsi dalle proprie abitazioni (qui l'ordinanza). Incendio vicino al centro del paese Il rogo è divampato intorno alle 18 di venerdì ed è, in linea d'aria, distante appena un centinaio di metri dal ...

Deforestazione e Incendi - l’Africa è peggio dell’Amazzonia : in Brasile brucia anche il Pantanal - la più grande zona umida del mondo : Gli incendi hanno devastato l’Amazzonia e la notizia del polmone della Terra in fiamme ha fatto il giro del mondo (seppur con un certo ritardo). Eppure la Deforestazione sta colpendo maggiormente i Paesi dell’Africa occidentale e del Bacino del Congo, ma di questo si parla ancora meno. A denunciarlo è l’ultimo rapporto sulla Dichiarazione delle Foreste di New York – firmata nel 2014 con l’obiettivo di firmare il ...

Incendi : in Toscana divieto di abbruciamento prorogato al 30 settembre : In Toscana è stato posticipato al 30 settembre il periodo a rischio per lo sviluppo di Incendi boschivi e il conseguente divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale. La proroga di ulteriori 15 giorni si è resa necessaria a causa del previsto mantenimento, per tutto il mese di settembre, di condizioni meteo stabili. Il Consorzio LaMMA fornisce indicazioni sul probabile instaurarsi di ...

Incendi Sardegna : il 65% è doloso ma diminuisce la superficie bruciata : Aumentano gli Incendi, di cui il 65% di natura dolosa, ma diminuiscono gli ettari distrutti dalle fiamme in Sardegna. È quanto emerge da un primo bilancio dei roghi scoppiati dall’inizio della stagione in Sardegna. Lo ha spiegato all’ANSA il comandante del Corpo forestale, Antonio Casula, tracciando un primo bilancio. “Alla data dell’1 settembre abbiamo avuto un aumento del 6% del numero degli Incendi rispetto agli ultimi ...

La mappa degli Incendi nel mondo : l’Africa sta bruciando più dell’Amazzonia : (foto di Ylvers / Pixabay) Gli occhi del mondo sono puntati sugli incendi che stanno devastando l’Amazzonia dove, è vero, sono aumentati rispetto al recente passato. Ma c’è una regione del mondo dove i focolai sono ancora più numerosi: si tratta dell’Africa sub-sahariana. Lo scrive l’Independent, citando dati raccolti dalla Nasa, secondo i quali al momento ci sono 6.902 focolai attivi in Angola e 3.395 in Repubblica ...

Incendi : l’Africa brucia più dell’Amazzonia ma nessuno ne parla : brucia l’Amazzonia, ma anche l‘Africa è interessata da violenti roghi, più numerosi e più intensi, dei quali nessuno parla. L’agenzia Bloomberg lancia l’allarme dopo aver incrociato i dati raccolti dai satelliti della Nasa e di Weather Source. Secondo i report, lo scorso fine settimana i roghi in Angola e Repubblica democratica del Congo hanno superato di tre volte quelli registrati in Brasile. A favore della tesi, oltre ...

Incendi Amazzonia - il WWF : “Brucia la foresta e a pagare sono i più deboli” : L’Amazzonia non è solo il grande polmone, un’infinita riserva d’acqua dolce, il pilastro degli equilibri climatici, un patrimonio ineguagliabile di biodiversità. È anche una delle più grandi estensioni di territori indigeni del pianeta.sono circa 400 i popoli indigeni, con circa un milione di persone, che vivono nelle foreste dell’Amazzonia. Comunità come quelle dei Karipuna, Guarani, dei Yanomani, dei Kichwa, degi Shuar, dei Wajãpi ma anche ...

La Grecia brucia - Incendi a Corfù - Samo e nel Peloponneso : mille turisti evacuati : La Grecia brucia. Una serie di incendi hanno fatto scattare l'allarme, anche in molte zone frequentate da turisti per le vacanze estive. La memoria di quello che accadde a fine luglio dello...

Incendi Sardegna : pioggia di semi sul litorale bruciato in Ogliastra : pioggia di semi sul terreno bruciato per far rifiorire il litorale di Orri’, a Tortoli’, in Ogliastra, dove il 13 luglio scorso il fuoco ha divorato 800 ettari di macchia mediterranea a ridosso di una delle piu’ belle spiagge della Sardegna. L’iniziativa, partita da un’idea dell’artista Franco Mascia e patrocinata dall’associazione Slow Food Ogliastra, si e’ svolta stamattina e ha interessato i ...

Incendi in Siberia : bruciati 6 milioni di ettari. Orsacchiotto corre verso i volontari : Un paio di settimane fa vi mostravamo in maniera dettagliata la situazione critica in cui versava la Siberia, colpita duramente dagli Incendi come mai accaduto prima d'ora. Negli ultimi giorni la...

L'Amazzonia brucia. Quanto sono gravi questi Incendi? : L’Amazzonia brucia. Migliaia di incendi stanno devastando il “polmone del mondo”, raggiungendo cifre record in questo decennio. Sui social circola l’hashtag #PrayForAmazonas, spinto dagli utenti per sensibilizzare sul tema. Ma le immagini che accompagnano l’hashtag sono alcune vecchie, altre neanche scattate in Brasile.Cosa sta realmente accadendo, dunque? Quanto sono gravi questi incendi? Secondo dati diffusi ...

Incendi FORESTA AMAZZONICA/ Macron "Il nostro polmone sta bruciando" : INCENDI FORESTA AMAZZONICA, record nel 2019. Il polmone del mondo sta bruciando incessantemente da giorni: l'appello di Macron

Incendi : bruciano tante foreste del mondo - lo scatto impressionante della NASA : Annata a dir poco drammatica per il nostro pianeta sul lato Incendi: sono innumerevoli le foreste e i boschi in fiamme ad ogni latitudine, dal circolo polare artico sino alle foreste pluviali, il cui...

Incendi Brasile - Bolsonaro : “Ambientalisti e Ong stanno bruciando l’Amazzonia per attaccarmi” [FOTO e VIDEO] : Gli ambientalisti, le Ong stanno bruciando l’Amazzonia per potermi attaccare. E’ questa la surreale risposta che Jair Bolsonaro ha dato a chi gli chiedeva della mancata azione del suo governo contro il preoccupante aumento degli Incendi in Amazzonia, accusando che organizzazioni non governative di provocarli per “richiamare l’attenzione” contro il suo governo. “L’Incendio è iniziato, a quanto ...