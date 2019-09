Dl Clima | Coldiretti | “Attacco senza precedenti all’agricoltura più green d’Europa”

Clima - Coldiretti : “Anche bonus giardini e terrazzi nel decreto legge” : Come sollecitato dalla Coldiretti arriva anche il bonus verde per giardini e terrazzi nella bozza di decreto legge sul Clima, con la detrazione ai fini Irpef del 36% delle spese per lavori di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi nonché per coperture a verde e giardini pensili. Lo rende noto con soddisfazione la Coldiretti ...

Coldiretti : “Il Clima impazzito ha avuto effetti devastanti nelle campagne” : “A pesare sul calo tendenziale dell’occupazione in agricoltura è il clima impazzito che ha avuto effetti devastanti nelle campagne“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione della diffusione dei dati Istat sul mercato del lavoro nel secondo trimestre del 2019. “Le ore di lavoro nei campi – sottolinea la Coldiretti – hanno fatto segnare un calo del 2,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno ...

Clima - Coldiretti : “Con l’innalzamento dei mari campi bruciato dal sale” : Con l’innalzamento dei livelli del mare l’acqua salata penetra nell’entroterra e brucia le coltivazioni nei campi e costringe all’abbandono l’attività agricola. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare lo studio diffuso dall’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) sul futuro del Mediterraneo il cui livello crescerà di 20 centimetri entro il 2050 con punte di 82 centimetri nella zona della laguna di Venezia. Uno scenario – ...

Coldiretti lancia l’allarme sul Clima. Bene - ma ricordiamoci il monito Onu sulla carne : L’ultimo comunicato è arrivato ieri: l’estate del 2019, secondo Coldiretti, è tra le più calde mai registrate dal 1800. Da tempo l’associazione che rappresenta il settore agricolo italiano (zootecnia inclusa) lancia giusti allarmi sulle conseguenze del cambiamento climatico nel nostro paese e in particolare sull’agricoltura. Dagli eventi estremi alla siccità, dai nuovi parassiti alla progressiva tropicalizzazione dell’Italia. Non solo. ...

Clima - Coldiretti : “Bene il tavolo anti cimice - danni per 250 milioni” : E’ positivo l’avvio del tavolo interministeriale di crisi per affrontare definitivamente la questione della cimice asiatica che si sta moltiplicando nelle campagne ed in città, causando danni stimati per ora in circa 250 milioni di euro alle produzioni di mele, pere, kiwi, ma anche pesche, ciliegie, albicocche e piante da vivai. Ad affermarlo è il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nell’esprimere soddisfazione per l’annuncio del ...

Coldiretti : “Il Clima pazzo pesa sull’agricoltura - campagne devastate. Sono gli effetti dei cambiamenti Climatici” : A pesare sul calo congiunturale del valore aggiunto in agricoltura è il clima impazzito che ha avuto effetti devastanti nelle campagne. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione della diffusione dei dati Istat sulla stima preliminare del Pil nel secondo trimestre del 2019. Nubifragi, trombe d’aria, bombe d’acqua e grandinate si Sono abbattuti a macchia di leopardo sul territorio con coltivazioni distrutte, alberi ...

Clima pazzo - Coldiretti : aumento record del prezzo della verdura nel carrello : “aumento record del 7,7% il prezzo della verdura nel carrello per effetto di una estate dal Clima pazzo sulla quale si innescano fenomeni speculativi e importazioni dall’estero che fanno crollare le quotazioni riconosciute agli agricoltori anche al di sotto dei costi di produzione“: è quanto denuncia la Coldiretti nel commentare i dati Istat sull’inflazione a luglio dai quali si evidenziano “aumenti del carrello della spesa ...

Coldiretti : “Tagliare tasse su alimenti Made in Italy - l’agricoltura può svolgere un ruolo primario contro i cambiamenti Climatici” : Non solo va scongiurata qualsiasi ipotesi di aumento dell’Iva, ma è necessario riconoscere un credito di imposta alle imprese della filiera agroalimentare che utilizzano in misura prevalente prodotti agricoli italiani per rilanciare i consumi, ridurre il gap competitivo con gli altri Paesi e sostenere il sistema produttivo nazionale lungo la filiera dal campo alla scaffale. E’ quanto sostiene il Presidente di Coldiretti Ettore Prandini al ...