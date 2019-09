Tragedia nella nella notte | calciatore trovato morto nella sua auto NOME E DETTAGLI

Lancia il figlio neonato nella scarpata - Tragedia a Benevento : Una mamma ha ammazzato il figlio di pochi mesi. E’ accaduto questa notte lungo la strada statale Telesina al km 44. La donna, di 34 anni, originaria di Campolattaro, era alla guida della sua Opel corsa quando è finita fuori strada andando a sbattere con il guard rail. Una volta scesa dall’auto ha preso il figlio e l’ha Lanciato giù dalla scarpata, poi l’ha raggiunto per colpirlo con un pezzo di legno. Il convivente aveva ...

Pavia - Tragedia in azienda agricola : 4 morti nella vasca di decantazione dei liquami : Quattro persone sono morte in un incidente sul lavoro avvenuto in un’azienda agricola di Arena Po (Pavia). Le vittime sono i due titolari e due dipendenti di nazionalità indiana. Sul posto il procuratore aggiunto di Pavia, Marco Venditti, che ha spiegato quali sono le prime ipotesi sulla dinamica dell’incidente L'articolo Pavia, tragedia in azienda agricola: 4 morti nella vasca di decantazione dei liquami proviene da Il Fatto ...

Tragedia nel mondo del calcio - portiere di una nazionale trovato morto nella sua stanza d’albergo [DETTAGLI] : Tragedia nel mondo del calcio. Il portiere del Centro Dominguito e della nazionale di calcio di Curacao, Jairzinho Saul Emmanuel Pieter, è stato trovato morto ieri nella sua stanza d’albergo a Port au Prince, ad Haiti. Secondo quanto rivelato dal ministro dello sport haitiano, Edwing Charles, il calciatore nativo di Willemstad, che avrebbe compiuto 32 anni il prossimo 11 novembre, è rimasto vittima di un arresto ...

Roma by Night Run - Tragedia nella mezza maratona della Capitale : podista muore dopo un malore : Gli organizzatori della mezza maratona disputata ieri in notturna hanno comunicato il decesso tramite una nota La Roma by Night Run si è conclusa in tragedia, un podista infatti è morto durante la mezza maratona svoltasi ieri nella Capitale per un malore accusato nel corso dell’evento. Inutile l’intervento tempestivo dei soccorsi, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. A rendere nota la notizia ci hanno ...

Drammatico incidente : Dina - 38 anni - muore in uno scontro frontale. “Stava andando a lavoro”. Tragedia nella provincia italiana : Si è consumato a Taranto, l’ultimo terribile incidente mortale. Una donna di 38 anni ha perso la vita dopo essere rimasta coinvolta in un terribile schianto frontale mentre era al volante della sua auto. Il dramma si è consumo nella prima mattinata di lunedì 2 agosto, all’altezza dell’ingresso della Palude La Vela, lungo la cosiddetta strada Circumarpiccolo, l’arteria strale che circonda i due seni del Mar Piccolo di Taranto. Erano poco prima ...

Tragedia in ospedale : neonata trovata morta nella culla del reparto di neonatologia : Orrore a Frosinone: una neonata è stata trovata senza vita nella sua culla nel reparto di neonatologia presso l’ospedale ‘Spaziani’ di Frosinone. La morte è sopraggiunta nella tarda serata di domenica; a trovare la piccola sono state le infermiere. I genitori, giovanissimi e residenti a Ceccano, hanno subito chiesto l’intervento dei Carabinieri che hanno aperto un’indagine. Anche la Asl ha aperto un’inchiesta ...

Tragedia nella notte di Ferragosto - Nico è morto : gravissimo l’amico con lui : “Tragedia indescrivibile, immenso dolore e dispiacere”, così qualcuno descrive la tragica morte di Nico Ruggiero. Il ragazzo di Torchiara, comune di nemmeno 2mila anime in provincia di Salerno, ha perso la vita nella notte di Ferragosto. Aveva solo 18 anni. Il ragazzo, scrive Direttanews,it in un lungo articolo, è morto ad Agropoli, in Via Belvedere, la strada che conduce alla baia di Trentova. Con lui – a bordo di una Alfa Mito – si trovava un ...

Maltempo Roma. Tragedia nella notte : muore una donna a Focene : Maltempo Roma – Nubifragi e le bombe d’acqua stanno interessando in particolare il centro Italia. Una donna e’ morta a Fiumicino, sul litorale laziale, dopo essere stata sbalzata via con la sua auto in strada. Allagamenti in metro a Roma. Maltempo Roma. Tragedia nella notte: muore una donna a Focene La Tragedia è avvenuta nella notte nella zona di Focene, nel comune di Fiumicino, a causa di una tromba d’aria. Una giovane ...