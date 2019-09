Grande Fratello | vent’anni dopo

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Daria Bignardi, la conduttricePietro Taricone (1975-2010)Rocco Casalino, oggi spin-doctor del Movimento 5 StelleFilippo Nardi, inglese, discendente di una nobile famiglia italianaConcorrenti del GF1 nel confessionaleDaria Bignardi in studioSabrina Mbarek, vincitrice del GF12Alessandro Tersigni e Raniero Monaco di Lapio, GF7L'acquario degli studiLaura Torrisi, GF6Luca Argentero nel 2003 nella terza edizione del realityChiama il giornale: «Sai che è il ventennale del?». «Ma dai, solo? Pensavo duecento. Bene, e allora?». «Ne scriveresti?». «Non l’ho più visto, non ne so molto, di cosa scrivo?». «Scrivi di te». Di me. E il. Non l’ho mai fatto. Perché no? A suon di perché no ho fatto le peggiori scemenze della mia vita, ma questa volta non ci sono rischi, anzi, mi piace esser costretta a ricordare. La prima immagine è di me seduta al tavolino di un ...

scialpi : Scialpi rifiuta il Grande Fratello Vip: A me il cachet minimo, ad altri compensi da capogiro - scialpi : Scialpi vs Grande Fratello Vip 2019/ Video “Cachet ridicolo” E su Loredana Lecciso... - scialpi : Grande Fratello Vip 2019, Scialpi infuriato: «Offerto il minimo, come agli sconosciuti. I cachet da capogiro invece… -