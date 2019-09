Emissioni Usa - Trump pronto a revocare i poteri della California

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Il presidente degli Stati Uniti, Donald, ha confermato l'intenzionesua Amministrazione ditutti iin materia diinquinanti. In particolare il Golden State non avrà più l'autorità di varare in modo autonomo normative con limiti più stringenti rispetto a quanto imposto dalle leggi federali. Le prerogative decennali. Dagli anni '70 laha sempre avuto l'autorità di stabilire le proprie regole sui limiti alleinquinanti delle automobili. Tuttavia, per, tali requisiti dovrebbero essere stabiliti dal governo federale e non da un singolo Stato. Aufficialmente idel Golden State, concessi tra l'altro da una legge federale (il Clean Air Act), sarà l'Epa, l'agenzia per la protezione ambientale. Al momento, tuttavia, non è ancora certo l'esitobattaglia avviata lo scorso anno ...

