Primo ciak per Fate The Winx Saga | serie live action di Netflix ispirata al cartoon

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 17 settembre 2019) Al via in Irlanda le riprese diThe. Laè un adattamento young adult basato sulla popolareanimata italiana nota con il titolo diClub. Brian Young (The Vampire Diaries, Kyle XY) è showrunner, Judy Counihan e Kris Thykier di Archery Pictures (Riviera, ISIS - Le reclute del male) sono i produttori esecutivi. Anche Iginio Straffi, CEO del Gruppo Rainbow (Club, 44 Gatti, Gladiatori Di Roma) e creatore del brand italianoClub, è produttore esecutivo dellaal cartone animato italiano,The, composta da 6 episodi, racconta le avventure di cinque improbabili amiche che frequentano Alfea, il collegio di magia di Otherworld. Le protagoniste dovranno imparare a governare i propri poteri magici mentre affrontano l’amore, le rivalità e i mostri che minacciano la loro esistenza. Il cast include Abigail Cowen ...

