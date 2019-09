Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 17 settembre 2019) Quantoildi Matteo? Nel giorno dell’annuncio della scissione dal Pd, il Corriere della sera ha sentito alcuniper vedere su quante preferenze può contare il nascituro soggetto politico dell’ex premier. Stime certe sono ancora difficili, ma la forbice è tra il 3 e l′8%.Alessandra Ghisleri di Euromedia Research ricorda l’ultima rilevazione fatta per Porta a Porta, intorno afebbraio-marzo, quando si iniziò a parlare di una separazione in casa del Pd:“Allora misurammo il bacino di utenza degli elettori potenzialmente interessati al progetto e lo fissammo tra il 6% e l’8%, specificando anche che non tutti gli interessati avrebbero poi votato un eventuale “di”.Lorenzo Pregliasco, fondatore di YouTrend,parte da un dato grezzo estrapolato per Sky in piena crisi di governo, ai ...

Agenzia_Ansa : #Umbria, per i sondaggisti un patto Pd-M5s serve ma non è vincente. Piepoli: 'Dem a rischio senza alleanza'. D'alim… - LaStampa : È un’avventura dall’esito incerto, e dunque rischiosa, per i sondaggisti quella di Matteo Renzi. - micheledavolio8 : RT @HuffPostItalia: Per i sondaggisti il nuovo partito di Renzi vale tra il 3 e l'8% -