Ascolti TV | Domenica 15 settembre 2019 Montalbano domina con il 21 75% | Non è la D’Urso

Domenica In - boom di Ascolti : grande successo per Mara Venier : Mara Venier riparte alla grande: trionfo di ascolti per la prima puntata di Domenica In La zia Mara è tornata ed “è ancora qua!”. Lo dice il brano di Vasco che ha accompagnato il suo ingresso nello studio di Domenica In e lo dice lei con tanto di braccia che si allargano quando canta. Il suo salotto ha riaperto le porte con atmosfere rilassanti, emozionanti e divertenti, con un ritmo che tiene alta l’attenzione perchè, si sa, ...

Ascolti TV | Domenica 15 settembre 2019. Montalbano 21.75% - Non è la D’Urso 11.08%. Parte male la Ventura - bene Domenica In : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Domenica 15 settembre 2019, su Rai1 la fiction Il Commissario Montalbano – Tocco d’artista ha conquistato 4.365.000 spettatori pari al 21.75% di share. Su Canale 5 – dalle 21.31 all’1.21 – la prima puntata di Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 1.555.000 spettatori pari all’11.08% di share (Buonanotte: 543.000 – 13.71%). Su Rai2 Hawai Five O ha catturato ...

Ascolti tv domenica 14 settembre 2019 : Prime Time Su Rai 1 Il Commissario Montalbano - Tocco d'artista ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il docufilm Genova ore 11:36 ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Live - Non è la d'Urso, prima puntata (live e recensione), ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film The great wall ha registrato ...

Ascolti TV | Domenica 15 settembre 2019. Montalbano 21.75% - Non è la D’Urso 11.08% : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Domenica 15 settembre 2019, su Rai1 la fiction Il Commissario Montalbano – Tocco d’artista ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la prima puntata di Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 1.555.000 spettatori pari all’11.08% di share. Su Rai2 Hawai Five O ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Italia1 The Great Wall ha intrattenuto .000 ...

Ascolti Tv Domenica 15 settembre : Ascolti Tv Domenica 15 settembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Live non è la D’urso – Canale 5 – milioni e % 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Il Commissario Montalbano Tocco d’artista – Rai 1 – milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Hawaii Five-0 1a Tv – Rai 2 – milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 8 settembre : vince Finlandia – Italia con 6.7 milioni di telespettatori : È la partita Finlandia-Italia, valida per la qualificazione a Euro 2020, vinta dagli azzurri per 2-1, a dominare la prima serata dell’8 settembre con 6 milioni 759mila telespettatori e il 31.39% di share su Rai1. Ascolti tv prime time Su Canale 5 l’appuntamento con il ciclo Rosamunde Pilcher Segreti tra Amici ha raccolto 1 milione 812mila telespettatori pari all’8.77% di share. Su Italia1 la commedia Italiana Il Ricco, il ...

Ascolti Tv Domenica 8 settembre : 6 - 7 milioni per la vittoria dell’Italia su Rai 1 - 4 milioni su Tv8 per il GP d’Italia : Ascolti Tv Domenica 8 settembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Finlandia – Italia qual. europei – Rai 1 – 6.759 milioni e 31.4% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Rosamund Pilcher Segreti tra amici 1a Tv – Canale 5 – 1.812 milioni e 8.8% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Il ricco, il povero, il maggiordomo– Italia 1 – ...

Ascolti TV | Domenica 8 settembre 2019. In 6 - 7 mln per la Nazionale (31.4%). Forum non arriva al 10% - record di Tv8 con la Formula 1 (26.9%) : Italia-Finlandia Nella serata di ieri, Domenica 8 settembre 2019, su Rai1 Italia-Finlandia ha conquistato 6.759.000 spettatori pari al 31.4% di share. Su Canale 5 per il ciclo Rosamunde Pilcher Segreti tra Amici ha raccolto davanti al video 1.812.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Rai2 Hawai Five O ha catturato l’attenzione di 1.263.000 spettatori (6.2%). Su Italia1 Il Ricco, il Povero e il Maggiordomo ha intrattenuto ...

Ascolti Tv Domenica 8 settembre - 6 - 7 milioni per la vittoria dell’Italia su Rai 1 : Ascolti Tv Domenica 8 settembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Finlandia – Italia qual. europei – Rai 1 – 6.759 milioni e 31.4% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Rosamund Pilcher Segreti tra amici 1a Tv – Canale 5 – 1.812 milioni e 8.8% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Il ricco, il povero, il maggiordomo– Italia 1 – ...

Ascolti TV | Domenica 8 settembre 2019. In 6 - 7 mln per la Nazionale (31.4%) : Italia-Finlandia Nella serata di ieri, Domenica 8 settembre 2019, su Rai1 Italia-Finlandia ha conquistato 6.759.000 spettatori pari al 31.4% di share. Su Canale 5 per il ciclo Rosamunde Pilcher Segreti tra Amici ha raccolto davanti al video 1.812.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Rai2 Hawai Five O ha catturato l’attenzione di 1.263.000 spettatori (6.2%). Su Italia1 Il Ricco, il Povero e il Maggiordomo ha intrattenuto ...

Ascolti TV | Domenica 8 settembre 2019 : Italia-Finlandia Nella serata di ieri, Domenica 8 settembre 2019, su Rai1 Italia-Finalandoa ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 per il ciclo Rosamunde Pilcher Segreti tra Amici ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Hawai Five O ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Italia1 Il Ricco, il Povero e il Maggiordomo ha intrattenuto .000 spettatori con l’% di share. ...

Ascolti Tv Domenica 8 settembre : Ascolti Tv Domenica 8 settembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Rosamund Pilcher Segreti tra amici 1a Tv – Canale 5 – milioni e % 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Finlandia – Italia qual. europei – Rai 1 – milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Hawaii Five-0 3 ep. 1a Tv Free – Rai 2 – milioni e % 15-64 ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 1 settembre : vince il film del ciclo Purché finisca bene : Con 2 milioni 136mila telespettatori e uno share dell’11.7% è la replica del film tv di Rai1 L’Amore, il Sole e le Altre Stelle con Vanessa Incontrada e Ricky Memphis il programma più visto della prima serata tv di domenica 1 settembre. Ascolti tv prime time Su Canale 5 andava in onda il film premio Oscar L’Ora più Buia, applaudito biopic su Winston Churchill, che ha raccolto 1 milione 235mila spettatori e il 7% di share. ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 1 settembre : vince il film del ciclo Purché finisca bene : Con 2 milioni 136mila telespettatori e uno share dell’11.7% è la replica del film tv di Rai1 L’Amore, il Sole e le Altre Stelle con Vanessa Incontrada e Ricky Memphis il programma più visto della prima serata tv di domenica 1 settembre. Ascolti tv prime time Su Canale 5 andava in onda il film premio Oscar L’Ora più Buia, applaudito biopic su Winston Churchill, che ha raccolto 1 milione 235mila spettatori e il 7% di share. ...