Perché il Tar del Lazio interviene su tutto Lo spiega il presidente uscente

Rifiutata Perché del Sud : "Il mio non è un caso isolato : continuerò a lottare contro le discriminazioni" : "Ho pianto, la proprietaria si vergogni". Lo sfogo di Deborah Prencipe che, con la sua compagna, ha avuto il coraggio di denunciare l'episodio

Milano - 28enne si vede rifiutare una richiesta d’affitto Perché nata a Foggia : “I meridionali son sempre meridionali. Uguali a neri e rom” : “Per me i meridionali, i neri e i rom sono tutti Uguali. Io sono una razzista al 100 per cento. Lombarda, proprio di Salvini. Lei può essere qui fin da piccolina, ma per me conta quello che c’è scritto sulla carta d’identità. E lei è meridionale, non è svizzera. Di quello che pensa lei, sinceramente, non me ne frega un cazzo”. È questo il messaggio vocale che Patrizia, una donna di 50 anni, ha inviato a Deborah Prencipe per disdire un contratto ...

Foggia - volontari distribuiscono cibo e coperte ai clochard in stazione : multati dalla polizia ferroviaria Perché senza biglietto : Erano sulle banchine della stazione di Foggia per assistere i senzatetto. Latte caldo, biscotti e coperte per i clochard sono costati una multa di 16,67 euro ai volontari dell’associazione Fratelli della stazione perché erano lì senza biglietto. La fredda formula usata sul modulo della multa è: “Privo di titolo di viaggio né interessato al servizio ferroviario per altra legittima ragione si introduceva arbitrariamente in ambito ...

Foggia - davano coperte ai senza fissa dimora che dormono in stazione : volontari multati Perché senza biglietto : La denuncia su Facebook del'associazione Fratelli della stazione da anni assiste i bisognosi. Per tutti una sanzione da 16,67 euro. I volontari: "Assurdo, ci sembra di essere in una fiction"

NUOVA LEGGE PROPORZIONALE/ Ecco Perché il maggioritario va in soffitta : La parabola del maggioritario si sta esaurendo: si torna al PROPORZIONALE per escludere le forze antisistema, la Lega, da Palazzo Chigi

Tassa sui rifiuti - rincari shock : Perché la Tari aumenta così tanto : Incremento del 76% in pochi anni della Tassa sui rifiuti per cittadini e imprese. E a fronte di costi sempre più alti...

Feltri : "Di Maio - Conte e Pd - squallido colpo di stato". Perché è giusto stare in piazza con Lega e FdI : L'aula della Camera ha approvato la fiducia al Conte bis con 343 sì e 263 no. Via libera dai gruppi di M5s, Pd e LeU, nonché dalle componenti del Misto +Europa-Centro Democratico e Civica Popolare-Ap-Psi-Area civica. Di seguito, l'editoriale del direttore Vittorio Feltri pubblicato da Libero il 9 se

Cuadrado sul futuro alla Juve : 'Credo di restare Perché sono molto grato ai bianconeri' : La Juventus nel calciomercato invernale dovrà sicuramente pensare ad alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori. Le mancate cessioni, quindi esuberi come Rugani, Khedira e Mandzukic (il tedesco però si è riconquistato la fiducia di Sarri) potrebbero quindi pesare molto sul bilancio bianconero, anche se la dirigenza continua a setacciare il mercato alla ricerca di occasioni di mercato per la prossima stagione. Tanti giocatori interessanti ...

Temptation Island - Ilaria Teolis sbotta : “Perché sputare sui soldi?” : Ilaria Teolis si è “venduta” dopo Temptation Island? Parla lei Ilaria Teolis di Temptation Island, negli scorsi giorni, è stata duramente criticata dal web per aver iniziato a sponsorizzare alcuni prodotti di bellezza dopo la sua partecipazione al programma condotto da Filippo Bisciglia. L’ex fidanzata di Massimo Colantoni, durante le scorse ore, si è lasciata andare ad un lungo sfogo durante una diretta video su Instagram, ...

Ictus - Perché mangiare carne : quanto rischiano in più i vegetariani - la ricerca a Oxford : In molti sono convinti che mangiare carne aumenti il rischio di problemi al cuore (oltre alle correlazioni delle carni rosse col tumore), eppure una ricerca condotta dall'Università di Oxford, svela che coloro che escludono del tutto dalla dieta alimenti di origine animale, hanno il 20% di possibili

Perché il Pd ha deciso di puntare tutto sul ministero dell’Economia : Mattarella ha ricordato che adesso la parola spetta al Parlamento. Ma non saranno i numeri della fiducia, che è scontata, a garantire una navigazione tranquilla al Governo nato dal patto tra M5s e P

Show di Vettel a Piazza Duomo - prima canta Toto Cutugno e poi rivela : “restare in Ferrari? Perché no…” [VIDEO] : Nel corso dei festeggiamenti legati al novantesimo anniversario della Ferrari in Piazza Duomo a Milano, Vettel ha cantato una strofa de ‘L’Italiano’ di Toto Cutugno E’ un Sebastian Vettel inedito quello che si presenta sul palco Piazzato in Piazza Duomo a Milano, dove oggi si sono tenuti i festeggiamenti per il novantesimo anniversario della Ferrari. Il pilota tedesco si è lasciato andare prima ad un ‘Happy ...

Ecco Perché - se siete sportivi - dovreste acquistare HONOR Band 5 invece di Xiaomi Mi Band 4 : siete indecisi tra HONOR Band 5 e Xiaomi Mi Band 4? Scopriamo quali sono i vantaggi della soluzione HONOR rispetto alla rivale di Xiaomi. L'articolo Ecco perché, se siete sportivi, dovreste acquistare HONOR Band 5 invece di Xiaomi Mi Band 4 proviene da TuttoAndroid.

Sergio Mattarella - l'indiscrezione : Perché Luigi Di Maio ministro sarebbe un problema per il capo dello Stato : I tempi della salita al Colle di Giuseppe Conte si sono allungati: Sergio Mattarella, intorno alle 14.30, era ancora in attesa di ricevere la lista dei ministri che comporranno la nuova squadra di governo giallorossa. Motivo di questo ritardo - a quanto riporta Il Giornale - ci sarebbero due questio